Elecciones en el mundo: uno de cada tres habitantes vota para elegir a sus gobernantes

Aproximadamente 2.309 millones de personas de 183 naciones participan en los comicios para elegir a sus a sus gobernantes, lo que implica un 64,55 por ciento de participación con respecto a los registros de cada país.

El número implica también que sólo un 30,6% de los más de 7545 millones de habitantes del planeta vota a sus representantes, aunque en esto influyen el sistema de China -el presidente es elegido por la Asamblea Popular- y, sobre todo, que en el total de la población se incluyen también a los menores que no pueden votar.

El relevamiento, realizado sobre la base de los últimos registros disponibles de elecciones en cada país, arroja que en América sufragaron 443.141.394 personas de 687.402.660 que figuraron en los padrones (un 64,47%) y es el segundo continente con mayor cantidad de gente que deposita su voto en las urnas detrás de, naturalmente, Asia, donde la cifra fue de 1.156.835.529, un 66,43% de los 1.741.312.571 que integraron las listas de habilitados y poco más de la mitad de todos los votantes del globo.

Europa ocupa el tercer lugar, con 393.256.495 electores de 630.926.374 que aparecieron en los padrones (un 62,33% de participación), mientras que en África 293.310.169 personas eligieron a sus representantes, un 59,65% (la menor proporción por continente) de los 491.679.011 que figuraron en los registros.

En tanto, 23.089.937 ciudadanos votaron en Oceanía, un 86,47% de los 26.702.295 que conformaron los listados oficiales, proporción que representa el mayor nivel de participación.

No obstante, no en todos los países del mundo se desarrollan elecciones universales: en Vaticano, Eritrea, Somalía, Suazilandia, Arabia Saudita, Brunei, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Laos, Omán, Qatar y Vietnam sus habitantes no eligen a sus representantes. Estos 13 estados reúnen una población de aproximadamente 1573 millones de personas, un 20,85% del total del planeta.

¿Obigatorio o no?

De los 183 países que celebran elecciones, en 25 la concurrencia a las urnas es obligatoria y su incumplimiento implica diversos castigos y multas. De este grupo de estados, 11 son parte de América latina (Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana), un 30,55% del total del continente, la mayor proporción regional que se observa en el mundo.

En Europa, el sufragio es obligatorio en siete naciones (Bélgica, Chipre, Grecia, Liechestenstein, Luxemburgo, Suiza -en algunos distritos- y Turquía) de las 48 que conforman el continente. Por otro lado, de los 54 estados africanos el voto es obligatorio solamente en Egipto, Gabón y la República Democrática del Congo.

En Asia, Singapur y Tailandia son los únicos de los 45 países del continente en los que sus ciudadanos tienen el deber de emitir su voto; mientras que de los 14 estados de Oceanía solo en Nauru y Australia el sufragio es obligatorio.

En cuanto a las diferencias de participación, los países con voto obligatorio mostraron, siempre en sus respectivos últimos comicios, una proporción de concurrentes sobre electores registrados del 73,47%, mientras que en los estados en los que el sufragio no es obligatorio la participación global es del 63,17%.

Algunas curiosidades

- Haití es el país que registró menor participación del electorado con apenas 26,39% en las elecciones de 2016, cuando figuraban 5.801.885 personas en el padrón y solo votaron 1.530.970. La mayor participación la exhibió Ruanda, con el 98,15% este año, donde el sufragio no es obligatorio.

- Los datos de Sudán del Sur de 2011 pertenecen a la única elección que llevó a cabo como país: el referéndum por su independencia, en el que 3.851.994 personas de 3.930.352 registradas se acercaron a votar (un 98,01% de participación).

- Aunque en Egipto el voto es obligatorio, en 2014 de los 53.848.890 votantes habilitados solo 25.578.233 sufragaron, lo que constituye una participación de 47,50%. Solo diez países (Argelia, Gamba, Cabo Verde, Costa de Marfil, Marruecos, Nigeria, Sudán, Jordania, México y Haití) tuvieron en sus últimas elecciones niveles de participación más bajos. En todos ellos el voto no es obligatorio.

- Sin datos electorales de China (tiene un sistema de partido único y muy indirecto), India es el país con mayor cantidad de votantes. Allí, sufragaron en 2014 554.175.255 personas sobre 834.101.479 votantes registrados, lo que constituyó una participación de 66,44%. Muy lejos, pero parejos entre sí, les siguen Estados Unidos, con 137.053.916 electores el año pasado, e Indonesia, que reunió a 134.247.376 personas en los comicios de 2014.