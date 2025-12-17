En el mundo de la biología y la conservación, pocas noticias resultan tan emocionantes como el redescubrimiento de una especie que se creía extinta. Estos hallazgos recuerdan la vastedad y el misterio que aún envuelven a la biodiversidad global, así como la importancia de los esfuerzos de conservación.

Recientemente, un equipo internacional de investigadores de Alemania, Uzbekistán y Turkmenistán, liderado por el Museo de Historia Natural de Berlín, ha redescubierto una especie de murciélago que llevaba 55 años desaparecida y se creía extinta.

Desde entonces, los únicos registros que daban cuenta de la existencia del murciélago orejudo de Turkestán eran ejemplares disecados y guardados en colecciones científicas. Ninguna fotografía, registro acústico o ADN ambiental demostraba que el animal seguía poblando las cuevas y fisuras de Asia Central. Hasta ahora.

Por primera vez, se han podido obtener fotografías y grabaciones de vídeo del animal. El gobierno turcomano ha aprovechado el redescubrimiento del murciélago orejudo para planificar una extensa área protegida que beneficiará a otras especies animales y vegetales de la zona.

La nueva especie de murciélago descubierta en Asia. (Fuente: Museo de Historia Natural de Berlín)

Cuáles son las características y singularidades de este animal

El redescubrimiento, realizado en octubre de este año, ha conseguido observar y fotografiar por primera vez a un ejemplar vivo de esta especie. “El hallazgo cerca de la frontera podría indicar la existencia de una población hasta ahora desconocida del murciélago orejudo de Turkestán en Uzbekistán”, explican desde el museo berlinés.

El murciélago orejudo de Turkestán (Plecotus turkmenicus), observado por última vez en 1970 hasta octubre de este año, se encuentra en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), clasificado como “de preocupación menor” en cuanto a su peligro de extinción.

Esta condición se debe a la progresiva desecación de los desiertos de Asia Central, causada principalmente por el aumento de las temperaturas y la disminución de la cubierta vegetal natural. Estos cambios han limitado el hábitat de la especie a un lugar más reducido.

El hallazgo ha permitido al equipo de investigadores obtener por primera vez material de audio, fotográfico y de vídeo de esta especie, sí como muestras para análisis genéticos con el objetivo de realizar un estudio exhaustivo el desarrollo evolutivo de la fauna de murciélagos de Asia Central.

El animal que se creía extinto hace 55 años y reapareció en Asia. (Fuente: archivo)

El redescubrimiento del murciélago albino en Asia

El Museo de Historia Natural de Berlín destaca que este animal “se consideraba extinto desde hace 55 años”. El redescubrimiento de la especie no solo supone una buena noticia con respecto a la pervivencia del murciélago, sino que es una oportunidad para comenzar a trabajar en su conservación.

Desde el museo alemán explican que el gobierno de Turkmenistán ya comienza a plantear la designación de esta área protegida de más de 50.000 hectáreas para beneficiar a los murciélagos, pero también al resto de la biodiversidad, como asnos salvajes o gacelas persas.