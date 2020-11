Elecciones en Estados Unidos: Trump admite que perder nunca es fácil

Al visitar hoy su sede general de campaña en Arlington, Virginia, el republicano Donald Trump reiteró su demanda de que haya un resultado electoral en la noche de este súper martes pero dejó abierta la posibilidad de que no fuera el resultado que él quería.

"Deberíamos tener derecho a saber quién ganó el 3 de noviembre", dijo el presidente de Estados Unidos frente a sus correligionarios, algunos de los cuales llevaban barbijos y otros no, así como ante periodistas, indicó el Financial Times.

Poco antes, Trump tuvo una reunión privada, fuera de cámara, con el personal de la campaña.

También dijo que planeaba dirigirse al pueblo estadounidense más tarde esta noche, pero indicó que no había terminado sus comentarios, incluso sugiriendo que se preparaba para la posibilidad de una posible pérdida ante Joe Biden.

"No estoy pensando en el discurso de concesión o de aceptación todavía", dijo el candidato presidencial republicano. "Ganar es fácil, perder nunca es fácil. No para mí, no lo es".

Aun así, el candidato buscó proyectar la confianza de que su campaña funcionaría bien. "Creo que vamos a tener una gran noche" y dijo que su equipo vio a multitudes de sus partidarios votando, y anticipaba que le iba mejor de lo esperado entre los afroamericanos e hispanos.

Cuando un periodista le preguntó si finalmente contribuyó con dinero a su propia campaña, Trump respondió: "Lo verá en los archivos", al tiempo que añadió "Añadió: "Pero teníamos mucho dinero".