Bolsonaro contradice a Trump y niega que Brasil devalúe el real

Luego de que el lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que arancelará nuevamente el acero y el aluminio procedentes de Brasil y Argentina, refiriéndose a la "masiva devaluación" de las monedas de ambos países sudamericanos, el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, le replicó hoy que su gobierno no está "aumentando el precio del dólar artificialmente".

"Nosotros no queremos aquí aumentar artificialmente, no estamos aumentando artificialmente el precio del dólar", afirmó Bolsonaro en Brasilia. "El mundo está globalizado. La propia pelea comercial entre Estados Unidos y China influye en el precio del dólar aquí", agregó.

Trump había argumentado que la "una devaluación masiva de sus monedas" perjudica a los agricultores estadounidenses. "Esto hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar sus productos de manera justa".

En marzo de 2018, Estados Unidos impuso aranceles del 25% sobre las importaciones de acero de varios países y del 10% sobre las de aluminio en el marco de su guerra comercial con China. Poco después flexibilizó las restricciones a Brasil, que aceptó un acuerdo que establece un arancel del 10% sobre las ventas de aluminio y cuotas para sus ventas de acero.

El líder ultraderechista, un confeso admirador de Trump, con quien dice tener muy buena relación y un contacto "bastante cordial", reiteró su confianza en el presidente estadounidense y recalcó que todavía no hay una decisión firme por parte de EE.UU.

"No hay decepción, porque no se ha dado la última palabra (...) No porque un amigo me hable mal en una situación cualquiera le voy a dar la espalda", agregó Bolsonaro, que días atrás también indicó que la amenaza arancelaria de Trump no afecta la buena relación entre ambos países. Incluso evaluó que el anuncio de Trump es una estrategia política de cara a las elecciones presidenciales 2020 en Estados Unidos.

Según el presidente brasileño, una de las razones de la fuerte depreciación del real brasileño -que cayó alrededor del 8,5% en lo que va de año-, ha sido la guerra comercial entre Estados Unidos y China.