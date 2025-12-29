Los clics, crujidos o chasquidos en las articulaciones son más comunes de lo que parece y, en la mayoría de los casos, no indican un problema de salud.

Así lo explica la doctora Toni Golen, especialista de Harvard Health, quien señala que estos sonidos suelen formar parte del funcionamiento normal del cuerpo, sobre todo con el paso de los años.

Ruidos articulares: causas normales y frecuentes

Según los expertos, los ruidos articulares sin dolor pueden aparecer por varios motivos:

Burbujas de gas que se forman y colapsan en el líquido sinovial

El roce de tendones y ligamentos sobre los huesos

Cambios naturales asociados al envejecimiento

Falta de movimiento tras largos periodos de sedentarismo

Levantarse, moverse y mantener una actividad física regular suele ser suficiente para reducir estos sonidos.

Cuándo sí conviene consultar al médico

La recomendación médica cambia si los ruidos en las articulaciones aparecen junto con dolor, hinchazón o rigidez. En esos casos, podrían estar relacionados con artritis, tendinitis u otros procesos inflamatorios, y es importante buscar una evaluación profesional.

Movimiento y prevención, la clave

Desde Harvard Health insisten en que mantenerse activo mejora la salud articular, ayuda a lubricar las articulaciones y previene la rigidez. En ausencia de molestias, los crujidos no requieren tratamiento ni son motivo de alarma.