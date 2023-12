SpaceX ya vale más que Disney: la cifra astronómica que alcanzó la compañía de Elon Musk

SpaceX, la empresa aeroespacial del magnate Elon Musk, estaría valorada en 175.000 millones de dólares, por encima de la valoración de gigantes como Disney o Comcast, según un proyecto de oferta de acciones.

La agencia Bloomberg, que cita fuentes cercanas a las conversaciones, señaló que la compañía está valorando una oferta inicial para recaudar entre u$s 500 y u$s 750 millones, con acciones de 95 dólares cada una.

Se trataría de una venta secundaria (realizada por las personas que ya tienen las acciones), ya que, actualmente, la empresa de Musk no cotiza en Bolsa.

La valoración es superior a la que recibió la empresa espacial de Elon Musk en junio pasado, cuando emitió una oferta de acciones para tratar de recaudar 750 millones de dólares. En ese momento, se estimó que SpaceX valía 150.000 millones de dólares.

SpaceX apunta a llevar a humanos a la Luna y, luego, a Marte.

SpaceX, una de las empresas más grandes del mundo

La nueva valoración de 175.000 millones pondría a la empresa entre las más grandes del mundo, al nivel de T-Mobile (u$s 179.000 millones) o Nike (u$s 177.000 millones), y por encima de gigantes como Disney o Comcast (u$s 167.000 millones), según Business Insider.

SpaceX impulsa ahora el desarrollo de su cohete Starship, que planea utilizar para llevar astronautas a la Luna y a Marte y que será totalmente reutilizable (en línea con la innovación que catapultó inicialmente a la empresa y revitalizó la carrera espacial).