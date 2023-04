La argentina Mirgor compró a una empresa chilena dedicada a la tecnología

La empresa Mirgor, controlada por Nicolás Caputo, sigue afianzando su estrategia de expansión a partir de take overs y adquisiciones de otras empresas. Comenzó el año pasado cuando invirtió u$s71 millones para la puesta en marcha de una nueva empresa autopartista junto a un socio japonés . La empresa luego se movió hacia Outokumpu Fortinox S.A. (OFSA), una empresa que hoy maneja cerca del 30% de su mercado, siendo una de las principales empresas en acero inoxidable plano en el país.

En marzo de este año, adquirió el 100% del paquete accionario de la firma agropecuaria Sauce Co. La transacción con Sauce Co implicó la compra de 260.000 acciones, representativas del total de su capital social, por un precio superior a u$s 8,4 millones

La más reciente adquisición de la empresa tiene que ver con un grupo chile dedicado a la tecnología de consumo. La empresa se hizo con la totalidad del capital y votos de la sociedad chilena Powercase SpA, que se especializa comercialización, importación y exportación de productos y artículos de tecnología para el consumo masivo.

A quién compró Mirgor

Powercase es parte de un holding con sede en Santiago de Chile. La principal actividad de la empresa es la importación directa de artículos electrónicos de consumo masivo y pequeños electrodomésticos.



"Esta adquisición refuerza y contribuye la presencia de Mirgor en la cadena de comercialización de electrónica de consumo a través de sus propios retailers. La compañía, que el año pasado desembarcó en Uruguay y Paraguay, amplía su presencia regional esta vez en Chile", comentaron desde la empresa.

En este sentido, la empresa llegó recientemente a un acuerdo para restaurar las operaciones de Ambassador.