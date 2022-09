Hicieron fortunas con el PDF y ahora quieren gastar miles de millones en una compra que 'enloqueció' a los inversores

Adobe acordó el jueves 15 adquirir la plataforma de diseño basada en la nube Figma por u$s 20.000 millones. El hecho despertó la preocupación de los inversores por el elevado precio de compra y provocó una caída de más de u$s 30.000 millones en el valor de mercado del fabricante de Photoshop y desarrollador del formato PDF.

El acuerdo en efectivo y acciones - bien por arriba de los u$s 1650 millones que gastó Google por YouTube; los u$s 1000 millones que le costó Instagram a Facebook; y prácticamente lo mismo que la empresa de Mark Zuckerberg pagó por WhatsApp (u$s 21.800 millones al final, porque el valor subió)- dará a Adobe la propiedad de una empresa cuya plataforma de colaboración basada en la web para los diseños y la lluvia de ideas es muy popular entre las empresas de tecnología como Zoom, Airbnb y Coinbase, según reportó Reuters.

El CEO de Adobe, Shantanu Narayen, calificó el negocio de Figma como " el futuro del trabajo " y dijo que había " enormes oportunidades " al combinarlo con las ofertas de su compañía, como el lector de documentos Acrobat y la pizarra online Figjam.



La erogación de u$s 20.000 millones es una importante victoria para los fondos de capitales de riesgo que apostaron por Figma, entre ellos Index Ventures, Greylock Partners y Kleiner Perkins.

" Esta asociación dará a los usuarios de Figma acceso a la tecnología de fotografía, ilustración y vídeo de Adobe, todo en un solo lugar. Y, Figma, a cambio, puede ofrecer su profunda experiencia en la construcción en el navegador ", dijo Josh Coyne, socio de Kleiner Perkins, que invirtió por primera vez en Figma en 2018. Ahora, se espera que dicha inversión se multiplique más de 100 veces una vez que se cierre el acuerdo.

Los cuarteles generales de Adobe en Sillicon Valley. Foto: Coolcaesar, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Pánico en los inversores de Adobe

Los inversores de Adobe estaban menos impresionados, haciendo caer las acciones de la compañía un 17% el jueves . Muchos de ellos dijeron que entendían los fundamentos de la estrategia, pero argumentaron que Adobe pagó demasiado por una empresa que fue valorada en unos u$s 10.000 millones en una ronda de recaudación de fondos privados hace poco más de un año.

David Wagner, gestor de carteras y analista de renta variable de Aptus Capital Advisors, que posee una participación del 1,5% en Adobe, dijo que los ingresos anuales recurrentes (ARR, en inglés) de Figma eran de u$s 400 millones, una pequeña fracción de los u$s 14.000 millones de Adobe. " Estamos decepcionados con el precio pagado por la empresa (Figma) ", dijo Wagner a Reuters.

Desde Adobe, en tanto, indicaron que esperaban que el acuerdo fuera acumulativo para sus ganancias tres años después de su finalización. Añadieron que el valor de mercado total de Figma alcanzaría los u$s 16.500 millones gracias a la conjunción de sus herramientas pizarra colaborativa y diseño. Se espera que el acuerdo se cierre en 2023, sujeto a las aprobaciones regulatorias.

Afán comprador

Adobe es una de las empresas más compradoras de todo Silicon Valley y ha comprado numerosas empresas a lo largo de los años, ya que ha tratado de defender su cuota de mercado frente a los competidores. Antes de Figma, su mayor adquisición fue la del fabricante de software Marketo por u$s 4750 millones en 2018.

También ha comprado otras empresas en los últimos 24 meses para afinar su enfoque en las herramientas de colaboración, incluyendo las del software de colaboración de vídeo Frame.io, la startup de marketing en redes sociales ContentCal y el fabricante de herramientas de colaboración Workfront.

Figma, con sede en San Francisco, seguirá siendo dirigida por su cofundador y director ejecutivo, Dylan Field, y operará de forma independiente. Cualquiera de las dos empresas tendrá que pagar una clausula de rescisión de u$s 1000 millones de dólares si al final alguna de las partes decide echarse para atrás .



Por otra parte, la previsión de ingresos de Adobe para el cuarto trimestre, de u$s 4520 millones de dólares, se sitúa por debajo de los u$s 4580 millones estimados por los analistas, según datos de Refinitiv. Los beneficios del tercer trimestre de la empresa cayeron casi un 6%, reflejando el impacto de un dólar más fuerte y el aumento de los costos.