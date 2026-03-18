De la mano de Insta 360, empresa conocida por sus cámaras, llegó a la Argentina el primer dron 360 del mundo. Se trata del Antigravity A1, un aparato diseñado para redefinir la captura de contenido aéreo, que permite a los usuarios grabar en resolución 8K y experimentar el vuelo desde una perspectiva inmersiva. El Antigravity A1 no es un dron convencional. Gracias a su capacidad de captura en 360 grados, elimina la preocupación por el encuadre durante el vuelo: el usuario simplemente vuela y decide qué mirar después. Esto amplía la libertad creativa, dado que habilita la técnica “volar primero, encuadrar después”. El equipo destaca por su integración con las Gafas Vision, un casco ultraligero de solo 340 gramos equipado con pantallas micro-OLED. Esta combinación ofrece una experiencia FPV (First Person View) con una resolución de 2560 x 2560 por ojo, equivalente a una pantalla gigante de 200 pulgadas con HDR10+, permitiendo al piloto sentir que realmente está en el aire. Otra de las novedades del Antigravity A1 es el modo FreeMotion, diseñado para quienes no tienen experiencia previa en pilotaje. Bajo el concepto de “Dirigir para Volar”, el dron responde de forma intuitiva a los movimientos del usuario, por lo que es muy fácil de controlar. Además, incorpora: Fiel al ADN de Insta360, el Antigravity A1 se apoya en una potente edición automática. La marca promete que, a través de su aplicación, la inteligencia artificial ayuda a seleccionar los mejores momentos del vuelo y transformarlos en piezas cinematográficas listas para compartir en redes sociales de forma instantánea. El Dron 8K 360 Antigravity A1 Insta360 ya se encuentra disponible a través de su tienda oficial (www.insta360argentina.com.ar) desde $3.914.999 o en 6 cuotas sin interés de $652.499.