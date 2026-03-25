El eCommerce en Colombia atraviesa un punto de inflexión. Las cifras siguen en alza, pero el cambio más relevante no está en el volumen, sino en cómo se construye el negocio. Las empresas ya no compiten solo por crecer, sino por hacerlo con mayor eficiencia y sostenibilidad. En 2025, el comercio electrónico en Colombia alcanzó los $145,4 billones en ventas y más de 684 millones de transacciones, con un crecimiento del 11,1% en valor y del 19,9% en operaciones frente a 2024, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Este desempeño consolida al país como uno de los mercados digitales más dinámicos de América latina. El crecimiento del retail media en Colombia redefine el modelo del sector. Este sistema permite a los retailers vender espacios publicitarios a las marcas dentro y fuera de sus plataformas, generando nuevas fuentes de ingresos. Actualmente, el retail media crece a tasas de entre el 50% y el 60% anual, impulsado por la digitalización del consumo y la entrada de nuevos actores. Aunque su participación en el total de ventas sigue siendo baja, su impacto en la rentabilidad es significativo. Alberto Pardo, CEO de Adsmovil, señala que este modelo gana relevancia por su capacidad de mejorar los márgenes y fortalecer la relación entre marcas y consumidores. A esto se suma el avance de los datos de primera parte, que permiten segmentar audiencias con mayor precisión y reducir el desperdicio publicitario. En un entorno donde el consumidor es cada vez más fragmentado, el uso estratégico de datos se convierte en un diferencial directo para mejorar la conversión y optimizar la inversión. El avance de los pagos digitales en Colombia se consolida como uno de los factores más determinantes del crecimiento del eCommerce. Billeteras electrónicas, pagos con QR y transferencias inmediatas están transformando la forma en que los usuarios compran. Sindy Granada, CEO de Lyra Latam, explica que la experiencia de pago dejó de ser un proceso técnico para convertirse en un elemento decisivo en la compra. Un sistema lento o inseguro puede hacer que el usuario abandone la operación. Las empresas enfrentan tres desafíos clave: reducir fricciones en el checkout, diversificar medios de pago y fortalecer la seguridad ante el fraude digital. Estos factores impactan directamente en la tasa de conversión y en la confianza del consumidor. En paralelo, el Banco de la República impulsa la interoperabilidad en pagos inmediatos, una evolución que mejora la experiencia del usuario y amplía el acceso a servicios financieros digitales. El comercio electrónico en Colombia dejó de funcionar como un canal adicional. Hoy se configura como un sistema donde convergen ventas, logística, pagos, regulación y confianza del consumidor. Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute, sostiene que cuando estos elementos se integran correctamente, los usuarios compran con mayor frecuencia y aumentan su ticket promedio. Las categorías de tecnología, entretenimiento y retail concentran gran parte del volumen porque ofrecen mayor claridad en la propuesta de valor y en la experiencia de compra. Al mismo tiempo, el crecimiento de los marketplaces amplía la oferta, pero también exige mayor control operativo. La regulación también toma protagonismo. Aspectos como la reversión de pagos y las responsabilidades entre actores aportan previsibilidad, aunque obligan a profesionalizar la operación. El factor decisivo del eCommerce en Colombia ya no está en el diseño del sitio ni en la inversión en marketing. La clave está en la capacidad operativa. Andrés Zuluaga Vélez, VP de ventas para Latinoamérica en VTEX, advierte que muchas empresas aún operan con sistemas desconectados e inventarios fragmentados, lo que limita su crecimiento. Cuando la promesa digital no coincide con la entrega real, la confianza del consumidor cae. Problemas como retrasos, falta de stock o devoluciones complejas afectan directamente la fidelización. La automatización inteligente permite resolver estos desafíos al optimizar decisiones en tiempo real, desde la gestión de inventarios hasta la logística de entrega. Sin embargo, el cambio no es solo tecnológico: requiere una integración real entre marketing, operaciones y estrategia. El mercado colombiano entra así en una nueva etapa donde la ventaja competitiva depende de la capacidad de integrar procesos, tecnología y actores sin afectar la experiencia del usuario, que se consolida como el principal activo del comercio digital.