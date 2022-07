Cómo es la estrategia de TOTVS, la empresa tecnológica que le pelea el negocio a las big tech

La brasileña Totvs es uno de los grupos de tecnología más grandes la región de América del sur. La empresa se especializa en una miríada de soluciones tecnológicas que, de hecho, no hay sino aumentado en los últimos años: desde las soluciones más clásicas co mo ERP hasta nuevas tecnologías emergentes como fintech, inteligencia artificial e IoT . Para Dennis Herszkowicz, presidente ejecutivo de la empresa, la razón del crecimiento de la compañía es muy sencilla de explicar: "El 20 por ciento de nuestra facturación se destina a investigación y desarrollo. No hay ni una empresa en Brasil que invierte algo cercano a eso en tecnología ", explicó Herszkowicz durante su evento anual en São Paulo.

Para el ejecutivo, la innovación debe ser una herramienta más del negocio y así lo considera respecto a una de las más recientes aventuras comerciales del grupo en toda la región: el 5G. "La innovación debe ser un medio para un fin, nunca un fin en sí mismo. El plan de despliegue de 5G responde a la necesidad de hacer migraciones más poderosas a la nube y de forma más rápida y segura", explica .

Totvs cuenta entre sus clientes a unas 70.000 empresas, sin considerar microempresas y clientes de RD Station, que fue adquirida por 2.000 millones de reales (US$ 398 millones) en 2021. Los ingresos por 946 millones de reales en el primer trimestre, alza interanual de 33,8 por ciento, dan fe de la salud financiera de la empresa a pesar de la complicada situacional global. "Por supuesto, si la crisis alcanza proporciones de recesión, la tecnología, como cualquier otra industria, sufrirá. Si hay una recesión severa en los EE.UU. y una situación prolongada en Ucrania, podría haber algún tipo de impacto", reconoció . En efecto, la brasileña no tiene grandes reservas respecto a un cambio drástico en las prioridades de sus clientes, ya que "ahora hay una prisa que no creo que vaya a disminuir, ni con la crisis ni con los tipos de interés altos. Las empresas ahora entienden que la tecnología es la principal respuesta a la mayoría de los desafíos que enfrentan, ya hablemos de oportunidades o amenazas ", argumenta Herszkowicz.