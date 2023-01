WhatsApp elimina una de las funciones más utilizadas por los usuarios

WhatsApp es la aplicación de mensajería de instantánea más utilizada en el mundo. El servicio de Meta (antes Facebook) tiene más de 5000 millones de descargas en Google Play Store y cerca de 3000 millones de usuarios activos en todo el planeta .

Durante 2022, el servicio de mensajería sumó nuevas actualizaciones y funciones con el objetivo de "mejorar la experiencia de los usuarios". Entre las innovaciones recientes destacan las llamadas de voz masivas, reacciones, el contenido efímero, entre otros.

Esta vez, WhatsApp se encuentra trabajando en una modificación sobre los mensajes temporales, modalidad que entre los usuarios pasó a conocerse como el "modo infiel".

Con la modalidad temporal, los usuarios pueden configurar la aplicación para que los mensajes se eliminen de manera automática desde las últimas 24 horas o de siete a 90 días inclusive.

WhatsApp continuará con los cambios en 2023.

Última actualización de WhatsApp: por qué van a eliminar el "modo infiel"

A través de la copia de seguridad de la app y la opción de la función de "mensajería dual", este modo infiel se trata de ver los mensajes de otro usuario (una pareja por ejemplo) y así saber con quién conversa la otra persona.

En los últimos días, el sitio especializado WaBeta Info, reveló que la empresa de Meta se encuentra desarrollando en la versión beta nuevas funciones que afectará a las fotos y videos que se envían a diario.

Esta modificación, que podría llegar en futuras actualizaciones, debería ser activada desde "Configuración" y permitirá que cada usuario tenga la opción de "guardar los mensajes" en reemplazo de la opción que hoy conocemos como "destacar mensaje".

De todas maneras, se prevé que la futura actualización no afecte a los contenidos temporales de la aplicación. En este sentido, de no ser así no se les permitiría a los usuarios guardar los mensajes a quienes no activaron los "mensajes temporales" y así utilizar el truco para infieles.