Cómo es la nueva generación de consolas que busca cambiar la forma de jugar

El gaming es una de las principales industrias de entretenimiento a nivel global. Es por eso que muchas innovaciones se dirigen a este mercado conformado por millones de personas de variadas edades. Sin embargo, no todos sus segmentos crecen de la misma manera.

Por caso, si bien la PC es la plataforma más poderosa para videojuegos de última generación y ofrece un amplio surtido de títulos, resulta una inversión costosa y gran parte de los usuarios se está volcando hoy a las alternativas móviles.

Un informe de Visual Capitalist reveló recientemente que los ingresos por ventas de videojuegos en smartphones alcanzaron los u$s 101.000 millones en 2022. Se trata de una cifra que no es solo significativa en sí misma, sino que sorprende porque supera a lo obtenido en conjunto por la PC y las consolas de juegos, que recaudaron alrededor de u$s 75.000 millones en el mismo período.

Las cifras parecen indicar que los consumidores de juegos no quieren estar "atados" frente al televisor o el monitor y, en cambio, quieren llevar los juegos consigo. Ante esta realidad, la industria está reaccionando con una nueva generación de consolas portátiles que utiliza hardware de PC y que se beneficia del amplio surtido de títulos que existe en la conocida plataforma Windows.

Esta nueva generación de equipos de mano fue una de las novedades más notables de la reciente feria tecnológica CES 2024, que se realizó este mes en Las Vegas. Allí, marcas como Lenovo, Asus y MSI mostraron distintos diseños creados para ofrecer videojuegos de calidad y convencer a los gamers de que no se "conformen" con los juegos para celulares.

El hardware de las nuevas consolas

La creciente miniaturización de los procesadores y otros componentes es una de las claves que permitió a los fabricantes "meter una PC" en dispositivos poco más pesados un smartphone, fáciles de llevar en una mochila y, sin embargo, dotados de pantallas que llevan a los juegos a un nuevo nivel.

La consola Lenovo Legion Go, compatible con gafas que permiten ver la imagen en gran tamaño.

La característica más particular de los nuevos dispositivos es que utilizan el sistema operativo Microsoft. Esto es lo que les da acceso a plataformas de descargas de juegos como Steam, Epic o Xbox Game Pass, y los diferencia claramente de los teléfonos inteligentes o tablets con sistema Android.

Por otra parte, todos ellos incluyen controles específicamente diseñados para juegos, con palancas y botones -usualmente ubicados a los lados de la pantalla- que brindan una experiencia de uso satisfactoria para los gamers, similar a la de utilizar un gamepad tradicional.

Por el lado de las pantallas, la oferta es variada, pero siempre se encuentra por encima de lo que ofrecen los smartphones y más cercano a la amplitud de una tablet. Por ejemplo, los modelos MSI Claw y Asus ROG Ally cuentan con displays táctiles de 7 pulgadas y resolución Full HD (1080p), mientras que el Lenovo Legion Go ofrece uno de 8,8". En tanto, la última Steam Deck, dispositivo que fue pionero en este segmento y que se renovó a fines de 2023, posee una pantalla OLED de 7,4".

La nueva consola MSI Claw, equipada con procesador Intel Core Ultra.

Asimismo, el modelo de Lenovo va un paso más allá: permite utilizar las gafas Legion Glasses con tecnología micro-OLED, que permiten no solo visualizar los juegos como si se estuviera ante una pantalla gigante, sino también disfrutar así de películas y series.

Por otra parte, AMD es el fabricante de los chips que incluyen a consolas como la PlayStation 5 y las más recientes Xbox. Y, ahora, sus procesadores Ryzen Z1 potencian a las portátiles Lenovo Legion Go y Asus ROG Ally. De los anteriores se diferenció la marca MSI, cuyo modelo Claw usa un procesador Intel Core Ultra.

En cuanto a los precios de venta, todas las flamantes consolas se ubican actualmente entre los 700 y los 800 dólares en los Estados Unidos.