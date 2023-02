Son gratis y hacen lo que HBO no puede: ¿cómo ver las series y películas prohibidas?

Al igual que Netflix, otras plataformas reconocidas de streaming se encuentran en una etapa de recorte de gastos. Tal es el caso de HBO, que despidió de su catálogo a algunas de sus series estrella como ‘Westworld'.

Sin embargo, hay una buena noticia. Y es que estos contenidos que tuvieron que levantar campamento aterrizaran en otras plataformas, gratuitas y con publicidad. Estas son: The Roku Channel y Tubi.

Chau HBO: en dónde ver series y películas gratis

En vez de sepultar aquellas producciones que no se transmitirían más por la plataforma, HBO llegó a un acuerdo con The Roku Channel y Tubi para licenciar 2.000 horas de películas y series de Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Warner Bros. Pictures y Warner Bros. Television.

Las herederas de los contenidos son dos plataformas tipo FAST (free ad-supported streaming); es decir, transmiten de forma gratuita y se sustentan con publicidad. Estos proyectos se parecen mucho a la TV tradicional, pero mantienen las características ideales del formato streaming.

En el caso de Roku, esta añadirá a su catálogo una variedad de éxitos de HBO como, por ejemplo: Westworld', ‘The Bachelor'. ‘Cake Boss', ‘Say Yes to the Dress', ‘F-Boy Island', ‘Raised By Wolves' y ‘The Time Traveler's Wife'.

Netflix gratis: todas las plataformas FAST

Además de Roku y Tubi, existe una gran cantidad de plataformas del mismo estilo para explorar. Todas ellas cuentan con contenidos 100% gratuitos, en excelente calidad y sin probabilidad de riesgo. A continuación, algunos ejemplos: