Red Hat Summit: cuáles son los riesgos de moverse a la nube híbrida abierta y por qué todos lo están haciendo

Red Hat celebró su Summit 2022, el principal evento sobre soluciones de código abierto en el mundo. Bajo el lema "Cuando compartimos, innovamos" , la empresa trabajo sobre los ejes de Plataformas, Servicios de Nube, Edge Computing, Automatización, Transformación Digital, Desarrolladores, Seguridad y Cultura y Personas. El Red Hat Summit ofrece un enfoque estratégico sobre la transformación de las organizaciones, el rol de la nube híbrida y las prácticas de innovación abierta. Líderes y expertos de la industria se reúnen para compartir ideas y aprender cómo liberar el potencial que tiene la tecnología open source para la transformación integral de las organizaciones en Latinoamérica y en el mundo. No se trata solo de software sino también de procesos, personas y cultura", expresó Paulo Bonucci, vicepresidente y gerente general de Red Hat en América latina.

Entre otros anuncios, la empresa comentó sobre su nueva alianza con General Motors para proveer el software de sus vehículos autónomos, la nueva versión de Red Hat Enterprise Linux 9 (Rhel 9) y diferentes innovaciones sobre la nube híbrida abierta y edge computing.

"Decimos que Red Hat Enterprise Linux 9 es el epicentro de la innovación en la nube, es lo que nos permite conectar la infraestructura delos clientes de manera flexible estable y consistente. Esto es muy importante, todo comienza con Linux porque esa consistencia es imprescindible para explotar los entornos híbridos y solo puede ser provisto por Linux y especialmente con Red Hat poder abstraerse de las particulares de cada empresa", explica Adrián Cambareri, Geo Manager para América latina en Red Hat.

"La alianza con GM nos permite trabajar en un sistema especifico para los autos de la empresa, la idea es poder utilizar todas las capacidades y todo el ecosistema de Rhel 9 en esos SO donde los ciclos de desarrollo de los vehículos son mas largos que en un área tradicional, hay que saber manejarlos . La seguridad funcional es un tema clave, todo lo que funciona en un automotor tiene que pasar por ciertas certificaciones que llevan mucho tiempo, en Red Hat trabajamos para que el modelo de certificación sea continuo, que acelere los ciclos, tener mas innovación y eso nos va a permitir tener un ecosistema de soluciones mucho mas amplio", agrega Cambareri.

Oportunamente, los voceros de la empresa presentaron datos sobre el sistema operativo a nivel global. Rhel estuvo corriendo en diferentes negocios que movieron u$s 13.000 millones este año y el ecosistema de Rhel en si mismo generó u$s 100.000 millones.

Uno de los focos de la presentación fue la seguridad. "El open source juega un rol central en la nube hibrida, hay 6 millones de versiones nuevas de open source, en el ultimo año, crecieron 650% los ataques a la cadena de provisión de ese software, u$s 25 millones es lo que cuesta un ataque a una cadena de supply y un breach puede costar hasta u$s 2000 millones. La seguridad perimetral ya pierde valor frente a la nube hibrida, no es solo cuidar las cuatro paredes del data center, pero cuando el área de TI está en edge o en otros proveedores se amplia el área de seguridad, y es necesario tener un enfoque holístico para poder tener políticas y reglas de seguridad consistentes", comento Cambareri.

"Los problemas de seguridad también aparecen cuando se deja una plataforma como esta porque funciona, por mucho tiempo, si tengo diferentes apps que se entretejen como una telaraña y cada una de esas apps que podrían ejecutarse en instancias del SO están reposando sobre una base segura en Rhel; pero en la medida en que dejo de actualizar las apps y los SO por la falsa creencia de que si funcionan mejor no tocar , lo que sucede es que quienes están atacando están buscando vulnerabilidades que vienen de versiones anteriores", Alejandro Dirgan, Hybrid Cloud Specialist Solution Architect Manager en Red Hat.