Netflix le puso fecha al lanzamiento de su plan más barato: ¿cuándo sale y cuánto cuesta?

Tras el anuncio sobre la prohibición de las cuentas compartidas, Netflix tuvo la perdida de casi un millón de usuarios. Para revertir esta situación, la plataforma de streaming anunció la posibilidad de un plan más económico para aquellos que deseen suscribirse sin pagar de más.

Si bien Netflix no confirmó la noticia, el sitio web Variety dio a conocer que el plan nuevo estaría disponible a partir del 1 de noviembre. El sitio agregó que este nuevo plan estaría disponible para Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania, en primera instancia.

Esta nueva opción, que traerá publicidad incluida, estaría apoyada por la gigantesca compañía Microsoft como socio principal de Netflix. El objetivo con este nuevo lanzamiento es competir con el lanzamiento del nuevo plan de Disney+ que también cuenta con anuncios y que estará disponible el 8 de diciembre.

¿Cómo es el nuevo plan de Netflix con publicidad?

Si bien Netflix confirmó que aún no tenía ningún precio establecido para el nuevo plan, diversos medios estadounidenses afirmaron que tendrá un valor entre los u$s 7 y u$s 9, una opción más económica teniendo en cuenta el precio del plan actual.

Según el medio Variety, los anuncios serán emitidos antes del inicio del contenido seleccionado y tendrán una duración aproximada de entre 3 y 4 minutos. Asimismo, adelantó que no se permitirá el consumo offline.

El sitio Bloomberg anunció que los usuarios no podrán utilizar los controles de reproducción de contenido cuando esté la publicidad, ni saltearla, tal como permiten plataformas como YouTube.

¿Cuáles son los planes y precios de Netflix?

Los planes que ofrece Netflix actualmente son tres. El plan básico tiene un costo mensual de $ 429, este permite reproducir en un solo dispositivo a la vez. El plan estándar, con un costo mensual de $ 799, permite hasta 2 reproducciones en simultáneo. Por último, el premium que tiene un costo mensual de $ 1199, permite 4 reproducciones a la vez.

Netflix anunció que desde el 22 de agosto si la cuenta se usa en una televisión ubicada fuera de tu dirección, se deberá pagar $ 219 adicional por mes por cada casa extra.

¿Cómo cambiar de plan en Netflix?

Se puede cambiar de plan en Netflix en cualquier momento. En primer lugar, debés iniciar sesión en tu cuenta, luego ir a "información del plan" y seleccionar la opción de "cambiar plan". Una vez allí, se selecciona el plan deseado. Para confirmar el cambio se debe seleccionar "continuar" y luego "confirmar".

El cambio de plan por uno con más beneficios se aplica de forma inmediata. El cambio por uno con menos beneficios se aplicará recién en la segunda fecha de facturación. Por ende, se podrán utilizar las funciones del plan anterior hasta la próxima fecha de pago.