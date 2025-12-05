La clínica LEMEL, fundada y dirigida por la Dra. Velia Lemel, junto con Cuisine&Vins, realizaron una experiencia única que combinó belleza, biowellness y longevidad en un encuentro exclusivo para periodistas y referentes del sector.

La actividad tuvo lugar en Alma, el restaurante del Sofitel Recoleta, donde se desarrolló una degustación de vinos de la bodega Piccolo Banfi, una boutique de Agrelo asesorada enológicamente por Michel Rolland.

Los distintos varietales acompañaron la charla y funcionaron como hilo conductor entre bienestar, proceso creativo y disfrute estético. Entre los invitados destacados participaron el periodista Fabián Medina Flores y el diseñador —y también médico— Adrián Brown, quienes, junto con la Dra. Velia Lemel, ofrecieron una conversación dinámica, descontracturada y profundamente actual sobre los nuevos paradigmas de la belleza.

El foco estuvo puesto en sentirse bien de adentro hacia afuera, derribando clichés y replanteando el vínculo contemporáneo entre estética, salud y longevidad.

El encuentro reunió a editoras y periodistas de belleza, salud, moda y biowellness, conformando una mesa diversa y afín al universo fashionista que hoy domina la conversación sobre bienestar integral.

La degustación, el intercambio y la atmósfera del Sofitel contribuyeron a una experiencia sensorial que celebró el cruce entre ciencia, estilo de vida y placer.