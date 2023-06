Mercado Pago, Naranja X y Ualá: los que saben recomiendan hacer esto cuanto antes

Las soluciones tecnológicas para servicios financieros son cada vez más usadas, aplicaciones como Mercado Pago, MODO, Ualá, Naranja X, Personal Pay y BNA+ , entre otras, siguen sumando usuarios. Usando estas aplicaciones, se puede transferir y/o recibir dinero de forma inmediata, pero también abonar facturas de servicios, pagar compras sin manipular dinero y recargar tarjetas de transporte y celular, entre otras acciones.

Sin embargo, todos estos usos vienen con diferentes problemas asociados a la seguridad. Las billeteras virtuales poseen diferentes procesos para resguardar la información, por ejemplo, informar al usuario las cláusulas de confidencialidad, encriptación de datos personales y determinados protocolos para todas las etapas del desarrollo y el uso.

Mercado Pago, Ualá y otras billeteras digitales: cómo evitar estafas

Los casos de fraude o estafa se producen en su gran mayoría, por errores cometidos por los propios usuarios, quienes brindan datos como códigos, contraseñas o números de tarjeta sin chequear previamente desde donde les solicitan esa información . Es por eso que es más que recomendable solo usar los canales oficiales de las aplicaciones para comunicarse y no responder a mensajes que llegan antes que el usuario inicie el reclamo por las vías habituales.



Como las contraseñas pueden ser robadas o filtradas, no es recomendable repetirlas en todas las plataformas de finanzas tecnológicas. Del mismo modo, es muy importante no usar contraseñas que puedan ser descifradas a través de la ingeniería social: es decir, no usar nombres propios, nombres de mascotas, fecha de cumpleaños, direcciones ni ningún dato que tenga un correlato con la identidad física de la persona usuaria.

En el caso que las contraseñas se pierdan, se sugiere utilizar el doble factor de autenticación, tal es el caso de herramientas como huellas biométricas o digitales y reconocimiento facial.