iPhone 15 de Apple: cómo es, cuánto sale y cuándo llega a Argentina

Desde el icónico Apple Park en Cupertino, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dio inicio a Wonderlust: el evento donde la tecnológica californiana reveló sus últimos productos en vivo; entre ellos, los nuevos Apple Watch y el tan ansiado iPhone 15.

Después de un año de espera, entre rumores y filtraciones, finalmente se dio a conocer el buque insignia de Apple en sus cuatro modelos: regular, Plus, Pro y Pro Max con nuevos colores y funciones. A continuación, todos los detalles.

Apple: cómo es el nuevo iPhone 15 y iPhone 15 Plus

Sistema fotográfico del iPhone 15. Fuente: Apple.

El iPhone 15 aterrizará con pantallas de 6.1 y 6.7 pulgadas para los modelos regulares y Plus, además de ofrecer un brillo que varía entre 1600 nits y 2000 nits; lo que se traduce en una potencia dos veces más grande que los modelos previos.

Los dispositivos están hechos de aluminio por dentro y titanio por fuera. Sin embargo, el cobalto de la batería es 100% reciclado; un detalle no menor si consideramos la meta impuesta por Apple para el 2030 de generar 0 impacto climático en la fabricación de sus productos.

En cuanto a los colores disponibles, los nuevos iPhones vendrán en cinco versiones: rosa, amarillo, verde, blanco y gris.

iPhone 15 Pro y Pro Max. Fuente: Apple.

Además, Cook confirmó lo que las filtraciones de internet ya habían anticipado: el iPhone 15 incorporará cargadores con cable USB tipo C e incluirá la famosa Isla Dinámica en todos sus modelos para interactuar con nuevas funciones como aplicaciones de delivery, vuelos o incluso resultados de partidos en vivo.



En cuanto al sistema fotográfico, el iPhone 15 producirá fotografías de hasta 48MP gracias a sus sensores especializados y con tecnología quad píxel de 2 nanómetros, 100% de Focus Pixels y una apertura f/1.6.

También gozará de la herramienta "Telephoto" que mejorará la calidad de las imágenes estáticas y videos, permitiendo una mayor capacidad para hacer zoom sin perder nitidez.

La gama más alta de la línea -los modelos Pro y Pro Max- aterrizará con una carcasa ultrarresistente de titanio y un nuevo chip procesador llamado A17 Bionic. Se trata del primer procesador en la industria con tres nanómetros y la GPU más rápida del mercado.

Los iPhone 15 Pro y Pro Max no verán variaciones en el tamaño de la pantalla y la potencia del brillo en comparación a las versiones más modestas de la línea, pero sí llegarán con el nuevo botón de acción personalizable que reemplazará el botón especial de silencio.

A esta nueva opción se le puede asignar más de 9 funciones diferentes como cámara, linterna, notas de voz, traductor, entre otros.

Si bien la cámara de estos equipos se mantendrá en 48 megapíxeles, el modelo Pro Max tendrá un zoom óptico especial de hasta 5x y 120 mm de distancia focal e incluirá una función especial "Macro" para tomar fotografías en gran detalle.

Como si esto fuese poco, el tope de gama tendrá la capacidad de captar el color de forma que llegará a los estándares de la Academia de Cinematografía y los premios Oscar, según reveló el equipo de Apple.

iPhone 15: precios y disponibilidad

Apple anunció que el iPhone 15 regular costará u$s 799 y el iPhone 15 Plus tendrá un precio base de u$s 899. El iPhone 15 Pro, en cambio, saldrá u$s 999 dólares, mientras que el iPhone 15 Pro Max tendrá un precio de u$s 1.199.

Todos estos celulares podrán reservarse a partir del viernes 15 de septiembre del año 2023 y estará disponible en tiendas (empezando en Estados Unidos) a partir del viernes 22 del mismo mes.