Inflación de 375%: el aumento oculto que muestra el verdadero valor del dólar

La inflación no solo llega a los supermercados sino también a sectores más curiosos. Es que el desajuste económico en Argentina respecto al dólar le pega hasta a los consumos digitales. Así, varios videojuegos sufrieron aumentos que van del 100% al 500%.

La plataforma Steam ya había confirmado el año pasado que iba a actualizar su lista de precios recomendados para la venta de videojuegos con especial atención al caso de Argentina. Ya en ese entonces, se registraron subas de un 485% -con algunos juegos aumentando incluso más en tan solo horas-.

Antes la empresa tenía un plan de precios diferenciados para la Argentina . Allí, los videojuegos tenían un valor mucho menor que el del mercado global para poder lograr costos competitivos ya que los impuestos a la compra en divisas extranjeras encarecía el servicio.

Así aumentaba Steam sus precios al año pasado.

Mientras tanto, la plataforma hoy sigue sumando aumentos a diferentes franquicias que superan ampliamente el 100%. Recientemente, la franquicia Dark Souls y, varios de sus juegos y expansiones subieron muy fuerte de precio en Argentina con aumentos de hsata 375% en los juegos y 187% en DLCs (contenido de expansión y extras).

Los precios, ahora, quedaron de la siguiente manera. Dark Souls Remastered y Dark Souls II: Scholar of the First Sin, pasando a costar de $1199,00 a $5699,00, un aumento del 375%. Dark Souls II costaba $1499,99 y ahora se vende a $ 4279,00, un aumento del 185%. Otro juego que sufrió un gran cambio de precio fue Hades. El título pasó de costar $279,99 a $1750,00, esto representa una suba del 525%.



Para peor, a estos precios deben sumarse los impuestos, lo que representa alrededor de un 75% más.