El presidente Gustavo Petro confirmó que el Gobierno procederá con la adquisición inmediata de sistemas antidrones para fortalecer la seguridad de las instalaciones militares en todo el territorio nacional, tras el atentado terrorista que tuvo lugar en el Batallón Ricaurte, ubicado en el corregimiento de Juncal, municipio de Aguachica (Cesar). Las decisiones fueron anunciadas por el propio jefe de Estado en diferentes momentos del año 2025 y responden a necesidades operativas inmediatas derivadas de recientes ataques armados contra el Ejército, así como a una reconfiguración de largo plazo de la política de defensa nacional. El Gobierno de Colombia ha anunciado una inversión estratégica en defensa que incluye la compra de sistemas antidrones y la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, como parte de un proceso de modernización militar impulsado por la administración actual. De acuerdo con lo informado por el mandatario, la adquisición de estos sistemas se llevará a cabo mediante la figura de urgencia manifiesta, un mecanismo contemplado en la Ley 80 que permite acelerar los procesos de contratación en situaciones excepcionales que comprometen la seguridad o la continuidad del servicio público. Petro explicó que el país enfrenta un rezago en capacidades tecnológicas de defensa aérea, especialmente en relación con el uso de drones con fines ofensivos por parte de grupos armados. Según indicó, la inversión destinada a estos sistemas alcanzará un billón de pesos y estará orientada a satisfacer necesidades en diversas regiones del territorio nacional. La figura legal de la urgencia manifiesta permite realizar contrataciones de manera expedita en situaciones de fuerza mayor, calamidad o hechos que requieren una respuesta inmediata. En este sentido, el Gobierno sostuvo que el ataque en Aguachica puso de manifiesto riesgos que no pueden ser abordados a través de los plazos convencionales de compra pública. Desde el Ejecutivo se precisó que la aplicación de este mecanismo deberá estar debidamente sustentada en estudios técnicos y que los procedimientos estarán sujetos a un control posterior por parte de los organismos competentes. El contrato, anunciado por el presidente Petro en noviembre de 2025, tiene un valor de 16,5 billones de pesos e incluye aeronaves nuevas, equipamiento, armamento, capacitación y servicios asociados para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). En paralelo, el Gobierno avanzó en una de las decisiones más relevantes en materia de defensa de las últimas décadas: la adquisición de 17 aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab, que reemplazarán a la actual flota de aeronaves Kfir, en servicio desde los años ochenta. La empresa Saab ha proporcionado información detallada sobre los cazas, los cuales incluyen radares de última generación, sistemas avanzados de guerra electrónica y la capacidad de operar con diversos tipos de armamento guiado. Esto amplía considerablemente las capacidades operativas de la FAC. De acuerdo con la información oficial, el acuerdo incluye la entrega de 15 aviones Gripen E de una plaza y dos Gripen F de dos plazas. Estas aeronaves están diseñadas para llevar a cabo misiones de control del espacio aéreo, defensa, reconocimiento y ataques de precisión. Conforme al cronograma proporcionado por el fabricante, las entregas de los aviones de combate se llevarán a cabo de manera progresiva entre 2026 y 2032, facilitando una transición gradual desde la flota existente hacia el nuevo sistema aéreo. En este contexto, el Ministerio de Defensa anticipa avanzar en la formación de pilotos y técnicos, así como en la adecuación de la infraestructura necesaria para la operación de las nuevas aeronaves.