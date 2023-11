Cómo comprar en TEMU desde Argentina: la nueva tienda china más barata del mundo

Los e-commerce asiáticos siguen ganando espacio en el mercado. Con propuestas de ventas digitales muy agresivas, en particular en lo que respecta a precios, cada vez son más las tiendas online asiáticas -en particular de China- que se pueden aprovechar desde Argentina. En esta línea, Temu es el nuevo gigante chino que ya se posiciona como la app más descargada y espera ventas globales por u$s 13.000 millones.

Se trata de una plataforma para compras en línea con una gran variedad de artículos a precios realmente bajos, incluso más económicos que los ofrecidos en AliExpress o Shein.



Sin embargo, el sitio cuenta con el mismo problemas que varios e-commerce como Amazon tienen con Argentina: es muy difícil comprar y que llegue.

Cómo comprar en TEMU desde Argentina y que llegue

Es posible aprovechar las ofertas desde la Argentina a través del servicio de Aerobox. Esta firma permite comprar en cualquier tienda online de Estados Unidos o China, y lleva el paquete a la puerta de tu casa.

Para ello, hay que cumplir con los siguientes pasos:

Ingresar a Aerobox y registrarse. Una vez hecho esto, la plataforma brindará una dirección en Estados Unidos (Miami) para hacerle llegar tus compras.

Buscá tu tienda online favorita y seleccioná el producto que quieras comprar. A la hora de ingresar los datos de envío, ingresá la dirección que te dio Aerobox al registrarte.

Vas a recibir un email cuando tus compras lleguen al depósito de Aerobox y desde tu panel de usuario podrás consolidarlas para que las envíen a Argentina en una sola caja.

Te pueden llevar las compras a tu casa o las pasas a retirar por el local de Aerobox en Argentina.

Así, es posible comprar en TEMU de forma directa y acceder a las ofertas reales que ellos ofrecen, sin pasar por intermediarios es usando la dirección que proporciona la empresa en EE.UU.

Qué se puede comprar en TEMU

La tienda ofrece una gran cantidad de productos en todas las gamas, desde electrónica hasta indumentaria.

Se pueden ver todas las ofertas en este enlace.

Por caso, en lo que respecta a tecnología, se pueden conseguir tablets y celulares por menos de u$s 200.

De igual manera, hay gadgets y otros artículos de electrónica (como lápices para iPads).