Las personas en situación de calle han pasado a tener cada vez más relevancia en materia asistencial en los grandes centros urbanos, y desde el Ministerio de Capital Humano lanzaron un primer relevamiento nacional a fines del año pasado, cuyos datos se conocen hoy. Los datos, entienden en la cartera que conduce Sandra Pettovello, sirven para “romper prejuicios” instalados, entre ellos los que apuntan a los motivos que empujan a las personas a vivir en la calle. Hay personas con DNI, con trabajo informal, con ingresos parciales, con vínculos rotos, con trayectorias largas de exclusión, con problemas de salud o consumo y falta de red familiar, pero no hay un solo factor que por sí solo englobe a todos. La iniciativa contó con la cooperación de 19 provincias, que se encargaron de hacer los relevamientos en el territorio. De la partida no fueron Buenos Aires, Formosa, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y La Rioja. Desde el Ministerio sostuvieron que se invitó a todas las jurisdicciones, lamentaron las ausencias y dijeron mantener la esperanza de que se sumen a la segunda edición que se realizará este año. Se ha contabilizado un total de 9.421 personas en situación de calle, de las cuales un 17% son mujeres y un 83% varones. En cuanto a las edades, el 92% de la población tiene más de 18 años y el 6% se sitúa por debajo de esa edad. El relevamiento se realizó en todo el país, el mismo día, tanto en espacios públicos (calles, plazas, zonas céntricas o periféricas) como en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios). Del total de personas identificadas, un 84% accedió a responder un cuestionario sobre nivel educativo, actividad laboral y condiciones de vida. A partir de estas 7.894 entrevistas, se identificó que un 52% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto, mientras que casi un 10% tiene estudios superiores de algún tipo. El 53% realiza alguna actividad laboral; el 56% percibe transferencias sociales; el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos. Asimismo, se determinó que el 32% de los encuestados lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee DNI. El 15% tiene alguna discapacidad. De ese total, el 42% cuenta con Certificado Único de Discapacidad, el 40% no lo tiene y el 18% no respondió. Para el Ministerio de Capital Humano, la concreción de la iniciativa tiene un carácter fundamental para fortalecer su rol de “coordinación” de este tipo de políticas sociales. El Cronista pudo dialogar con Juan Bautista Ordóñez, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, y con Martín Lepera, subsecretario de Promoción Humana, dos de los rostros más visibles de la iniciativa, quienes destacaron su importancia para contar con un mapa federal con datos certeros y pasar del “trabajo reactivo y por intuición” a uno “planificado por la evidencia”. “Gente en situación de calle siempre existió. Lo que nunca existió fue información seria, útil, con una metodología en común, y nosotros, con esto, venimos a cambiar eso”, señaló Lepera. Respecto de la no participación de cinco jurisdicciones, los funcionarios señalaron: “No nos dieron muchos motivos. Los citamos, los convocamos, tanto formalmente como informalmente, y no nos expresaron por qué no participaban”. En la encuesta también se incluyó una pregunta sobre el lugar de origen de las personas. Desde el Ministerio afirmaron que ese dato sirve para trabajar las migraciones internas, pero ya desató polémica entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Hace algunas semanas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló que “la Ciudad asiste al menos a 2.327 personas” que tienen su origen en la provincia, un porcentaje relevante de las 5.176 relevadas por la jurisdicción hace algunos meses. Ese punto desató cruces dialécticos desde ambos lados de la General Paz y aún no ha encontrado resolución. Para el Gobierno nacional, en tanto, el informe marca el inicio de un “cambio de paradigma”. “Empezar a tomar datos estandarizados en todas las provincias, dejar de reaccionar frente a un caso y empezar a planificar. Había dispersión: cuando hicimos la primera mesa federal, los equipos de situación de calle de las provincias ni se conocían. Con nuestra coordinación empezamos a generar esa red y queremos profundizarla. Dejar de trabajar con intuición y empezar a trabajar con evidencia”, señalaron.