Cambia Gmail: cómo usar la nueva función que soluciona lo más molesto de los mails

El gestor de mails de Google, Gmail , está actualizando y trayendo cambios interesantes en su plataforma. El último anuncio tiene que ver con nuevas funciones para búsquedas de correos electrónicos, lo que va a hacer más fácil la vida de todos los usuarios.

Con las nuevas etiquetas va a ser más sencillo filtrar el contenido en las búsquedas por mail , así como la forma en que Gmail da los resultados a las búsquedas.

Google está mejorando la dinámica de búsqueda de Gmail, tanto en su versión de computadora como la de celulares.

Cambia Gmail: ¿cuál es la nueva función?

Para quienes usen Gmail en el celular, van a encontrar que ahora la app permite usar cualquier etiqueta para centralizar una búsqueda . Es decir, va a ser posible buscar solo dentro de los correos electrónicos asociados con la etiqueta elegida.

Así que una vez filtrado los correos usando la etiqueta, se pueden sumar el resto de los filtros de Gmail (como fecha, contiene archivos adjuntos, destinatario, etc.) para encontrar cualquier correo electrónico dentro de cualquier cuenta . Esta es una nueva dinámica que ya está disponible en la app de Gmail en iOS y Android.

Si se diera el caso de que Gmail no encuentra ningún correo electrónico que se ajuste a los filtros seleccionados, entonces mostrará resultados relacionados . Si bien no siempre nos servirá esta dinámica, puede que nos sirva cuando no tenemos claro el contenido que estamos buscando o qué palabras claves utilizar para facilitar la búsqueda . Esta nueva función ya esta disponible en la versión web de Gmail.

También hay otra actualización que está lanzando Google pensada las búsquedas que se hacen en los chats. Para facilitar un poco más esta tarea, Google Chat ahora muestra sugerencias de búsquedas, basadas en nuestro historial, a medida que escribimos nuestra consulta .