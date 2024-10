Auriculares más baratos: cómo aprovechar las ofertas de Amazon y comprarlos desde Argentina

Ante la suba del dólar y el contexto inflacionario que atraviesa la Argentina, los usuarios se topan con serias dificultades para acceder a la compra de productos tecnológicos en el mercado local.

No solo se trata del poder adquisitivo de los argentinos, sino también de los elevados precios que se pueden observar en las diferentes tiendas.

Amazon permite a los argentinos comprar productos de tecnología con envíos súper baratos

En ese sentido, resulta muy complejo solventar semejante gasto. Aunque, existen alternativas para abaratar costos y ahorrar unos pesos .

Hace algunas semanas, Amazon anunció que se podrán realizar compras en el país a través de la plataforma y con Tarifa Plana, por lo que algunos productos seleccionados tienen un costo de envío de hasta u$s 5.

Cómo comprar auriculares en Amazon desde Argentina

Todos los argentinos podrán adquirir sus productos en Amazon y recibirlos en la puerta de su hogar -vía courier-. No obstante, más allá del bajo costo para envíos, los paquetes no pueden superar el valor de los u$s 1.000 .

Por ejemplo, para aprovechar esta oportunidad y comprar auriculares apenas más baratos que en el mercado argentino, los clientes deberán loguearse con su dirección y prestar atención a los artículos disponibles en la tienda.

Dentro de la plataforma ecommerce, se encuentran diferentes categorías bajo la sección "Tarifa Plana". Entre ellas, está "Inalámbrico", donde podrán visualizar los aparatos de marcas como Sony o JBL.

Por ejemplo, el modelo JBL Tune Flex se puede conseguir por u$s 104,73 en Amazon. Esto incluye el precio del producto -u$s 49,95-, más el costo de envío de u$s 5 y la tasa aduanera estimada de u$s 49,78.

Así, se obtiene un precio aproximado en pesos de $ 125.000 (con dólar blue o MEP alrededor de $ 1.200). De esta forma, resulta más barato que los $ 140.000 aproximados que cuesta en marketplaces de la Argentina .

Se pueden conseguir auriculares por menos de u$s 50 -sin contar impuestos- en Amazon

Aunque, es necesario remarcar que estos artículos cuentan con aranceles muy altos (impuestos aduaneros), por lo que es importante revisar si se aplicó alguna oferta en Estados Unidos para rebajar costos y obtener una diferencia con respecto al precio local .

En cuanto a las tarifas extras (tarifa de importación) que encarecen el producto, desde el gigante del comercio electrónico remarcaron que, "si corresponde algún reembolso", se reintegrará "automáticamente la diferencia al método de pago que utilizaste para el pedido ".

Qué productos se pueden comprar con Tarifa Plana en Amazon

Además de los auriculares, los argentinos tendrán la posibilidad de elegir productos de tecnología -como las notebooks, monitores o tablets-, indumentaria, zapatos, libros, artículos para la cocina y juguetes , entre otras cuestiones.