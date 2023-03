Apple reveló el nuevo iPhone y desilusionó a todos: ¿por qué?

Apple lanzó un comunicado donde reveló cuál será la próxima novedad en aterrizar a los mercados. Contrario a lo que pensaban todos los clientes, no se trata del iPhone 15, del cual ya se esparcen rumores. En cambio, la firma de la media manzana expuso un nuevo color para la gama baja de los iPhone 14.

Ahora, además de los clásicos medianoche, blanco estelar, rojo, azul y morado, que ya se encuentran a la venta, Apple sumó un acabado en amarillo para el iPhone 14 y iPhone 14 Plus.

Este modelo no se diferencia de sus familiares en cuanto a software o hardware. La innovación de la empresa fabricante reside únicamente en el color, por lo que el precio será idéntico a los dispositivos de la misma serie.

iPhone 14: cómo es el nuevo modelo de Apple

El anuncio de Apple no resulta sorpresivo. No es la primera vez que la mega compañía lanza más opciones de color en medio ciclo de despliegue de sus teléfonos.

Este séptimo color se suma a la gama de los iPhone 14 y 14 Plus sin ningún tipo de diferencia interna y/o externa a sus predecesores . En este sentido, incluye el mismo diseño basado en aluminio y resistente al agua y al polvo, además de contar con una pantalla de 1.200 nits de brillo para facilitar la visualización de colores y resolución en la máxima calidad posible.

Del mismo modo, los nuevos iPhone "amarillo patito" gozarán de la cámara fotográfica de 12 megapixeles que permite dar mayor énfasis a los detalles y congelar objetos en movimiento con una nitidez sorprendente.

Por otro lado, cabe recordar que estos nuevos dispositivos cuentan con una función premiada por el reciente Mobile World Congress que tuvo lugar en Barcelona del lunes 27 de febrero hasta el 2 de marzo. Estamos hablando de la herramienta "Emergencia SOS", que habilita el envío de mensajes a los servicios de emergencia por medio de una conexión satelital que no requiere de datos móviles y Wi-Fi (sólo funciona para algunos países).

iPhone 14 amarillo: cuánto sale y dónde se consigue

Tanto el iPhone 14 como el iPhone 14 Plus de color amarillo, tendrán diferentes versiones entre 128, 256 y 512 GB, a partir de u$s 799 y u$s 899 respectivamente. Según indicó Apple, estos modelos se venderán en más de 60 países a partir del 14 de marzo; en la lista se incluye a Argentina.