Android: los 5 datos clave para saber si tu celular fue hackeado

En una era de tecnología evolutiva que cada vez se desarrolla más rápido, se está haciendo común ver una gran cantidad de ciberataques o estafas virtuales circulando en los dispositivos electrónicos capaces de infectarlos para fines realmente variados, desde minar criptomonedas, hasta robar las cuentas de redes sociales.

Ante esta situación, es imprescindible saber identificar los factores que pueden indicar que nuestra seguridad se ha visto comprometida y que nuestro teléfono ha sido hackeado.

Aunque lo primero que nos recomiendan es instalar un antivirus y ejecutar un análisis, estas aplicaciones son más propensas a entorpecer que a ayudar y hay una manera mucho más sencilla de descubrir si fuimos hackeados.

5 datos clave para saber si tu celular fue hackeado

Está más caliente que de costumbre

Por lo general, el malware se ejecuta en segundo plano y de forma constante, haciendo que el procesador funcione a máxima velocidad. Eso genera un sobrecalentamiento en el dispositivo y puede ser un buen indicador de que algo no va bien.

Si tu celular no suele calentarse y empieza a hacerlo de repente o tras haber instalado una app de orígenes sospechosos, es posible que te hayan hackeado.

Funciona peor y gasta más batería

Este primer indicador nos lleva al segundo punto. Un sobrecalentamiento y uso excesivo de los recursos genera una reducción del rendimiento y un aumento en el gasto de batería.

Si estos tres puntos se cumplen, todas las señales apuntan a que tu seguridad puede haberse visto comprometida.

Recibís mensajes sospechosos de servicios que no conocés

La gran mayoría del malware en Android parte de que los hackers eligen un número celular y lo suscriben sin permisos a servicios premium (como el horóscopo, por ejemplo).

Si estás recibiendo muchos mensajes de servicios que no conocés y a los que no te suscribiste, no solo tenés un malware, sino que te están cobrando gastos ajenos.

Aparecen anuncios y pop-ups donde no deberían aparecer

Si estás recibiendo notificaciones con publicidad o aparecen anuncios cuando desbloqueas el teléfono, esto significa que alguien claramente se está aprovechando de vos.

La solución es desinstalar la aplicación en la que este está alojado, que suelen ser apps para adultos, aplicaciones de linterna, utilidades y, cómo no, optimizadores de memoria RAM.

Tenés apps que vos no instalaste

¿Hay alguna app en tu escritorio que no recordás haber descargado? Si no la instalaste vos, es posible que algún malware esté infectando tu teléfono.

Al igual que con los otros indicadores, la app que está haciendo esto es posible que sea alguna que instalaste de fuentes desconocidas hace poco.