La marca de dispositivos móviles Motorola es una de las más utilizadas en el mundo. Millones de usuarios están atentos a cuándo podrán recibir la próxima actualización de Android. En ese sentido, deben saber que no todos los modelos podrán tener la próxima actualización a Android 16. Durante este ciclo de lanzamientos algunos modelos ya han recibido la versión estable y un segundo grupo continúa en el programa beta. En fases, distintos modelos de móviles Motorola irán recibiendo la actualización estable de Android 16. La lista oficial contiene modelos de las familias de dispositivos Moto G, Razr y Edge. Aunque tengas uno de estos modelos, la actualización puede demorar algunas semanas en llegar. La compañía decide en cada caso que mercado y dispositivo recibirá primero el update. Además, un grupo de dispositivos pueden obtener acceso anticipado a la actualización a través de la beta de Android 16. Esto se debe realizar a través del Motorola Feedback Network (MFN) con la advertencia de que la actualización puede presentar fallas. Los modelos participantes son: