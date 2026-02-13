En zonas de alta actividad sísmica se le da una especial importancia a contar con sistemas de alerta de sismos en el celular. Estas permiten recibir una notificación minutos antes de que se sienta el movimiento. Actualmente, tanto iPhone como Android permiten activar funciones que advierten sobre temblores cercanos. Estas herramientas utilizan datos oficiales y sensores para estimar la magnitud del evento, la distancia respecto al usuario y recomendaciones básicas de seguridad. Configurar estas opciones no toma más de unos minutos y puede brindar información clave antes de que el temblor sea perceptible. Aquí le explicamos cómo habilitarlas en cada sistema operativo. Los dispositivos de Apple incluyen notificaciones de seguridad pública y emergencias. En el caso de los movimientos telúricos, existen dos niveles de aviso según la intensidad y la cercanía del evento. Ambas notificaciones detallan la magnitud estimada y sugieren medidas de protección. Esta última opción mejora la llegada de mensajes oficiales incluso si el teléfono está en silencio. En la mayoría de los equipos con este sistema, la función aparece como Alertas de terremotos y está integrada de forma nativa. En regiones donde estas alertas no estén disponibles, especialmente en iPhone, también es posible instalar aplicaciones gratuitas especializadas en monitoreo sísmico o del clima que incluyan avisos sobre temblores. Mantener esta función activa puede darle segundos valiosos para reaccionar ante una emergencia.