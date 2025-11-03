Arranca el mes de noviembre y el precio del dólar,aún tras las elecciones legislativas y el apoyo financiero de Estados Unidos, sigue bajo la atenta mirada del mercado.

El dólar oficial cotiza estable este lunes a $ 1425para la compra y $ 1475 para la venta en las pantallas del Banco Nación. En tanto, el dólar blue se ubica en $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta.

Por su parte, los exchanges cripto y las cuevas virtuales ya operan preciosque hoy se encuentran por encima de las cotizaciones anteriores .

Justamente, las plataformas digitales actualizan constantemente los valores de las stablecoins, conocidas en Argentina como "dólar cripto". Son criptomonedas especialmente diseñadas para minimizar la volatilidad mediante la vinculación con un activo más fuerte; sean metales preciosos, recursos naturales odinero fiat (dólar, euro, etc.).

Además, en época de elecciones o cuando el mercado no opera, los movimientos de estas monedas (USDT, DAI o USDC) suelen anticipar lo que podría suceder con el precio del blue.

Dólar cripto: cuál es el precio que anticipan las cuevas virtuales

El dólar cripto USDT (Tether) se encuentra este lunes 3 de noviembre a $ 1.484,7 en el popular exchange Binance. De esta forma, se mantiene muy por encima de la actual cotización del tipo de cambio oficial e informal.

Otras plataformas, además, negocian precios que oscilan entre $ 1483 y $ 1543. De igual modo, mantienen una estrecha diferencia respecto al precio de ambas divisas.

En Argentina, las monedas digitales más negociadas son las que siguen el precio del dólar (relación 1 a 1), siendo una gran alternativa para quienes pretenden dolarizar sus ahorros.

Criptomonedas: cuál es la stablecoin más negociada en el mercado

USDT (Tether) es el activo más requerido por los inversores, por lo que ostenta un mayor nivel de comercialización que Bitcoin y Ethereum.

Además, también se transformó en la primera moneda en presentar el concepto de una stablecoin atada al dólar. Incluso, se puede conseguir sin restricciones y durante las 24 horas del día.