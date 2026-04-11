El dólar oficial cotiza a $ 1345 para la compra y $ 1395 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa finalizó marzo $ 15 por debajo del valor al que arrancó el mes (cerró febrero a $ 1420). Además, se ofrece $ 85 por debajo de la cotización en la que concluyó 2025 ($ 1480). Por su parte, el dólar blue se ofrece a $ 1375 para la compra y $ 1390 para la venta. Las cuevas virtuales y exchanges cripto, en tanto, operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores. En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial. Las stablecoins que más se utilizan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros. Muchos ahorristas consideran que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles. El dólar cripto USDT cotiza este sábado a $ 1473,20 en el popular exchange Binance, alrededor de las 9:00 hs. De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.395) y del dólar blue ($ 1.390). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.412 y el CCL a $ 1.476. Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.457 y los $ 1.500.