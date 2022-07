Son argentinos y trajeron una idea de EE.UU. con la que esperan facturar u$s 200 M: qué hacen

No es común que un emprendimiento debute con una inversión inicial de US$ 30 millones . Sin embargo, Félix Elizalde, Maximiliano Chab y Aníbal de Frankenberg pitchearon 12 horas al día durante meses para conseguir los fondos necesarios para plasmar la idea que tenían. De esta manera, en agosto de 2021 nació Elevva, una compañía que se dedica a potenciar otras empresas que vendan productos online. Y lo hace a través de tres pilares: fondos, tecnología y equipos .

Chab y De Frankenberg, quienes se conocían del mundo financiero -ambos coincidieron en Lazard-, se toparon con el modelo de e-commerce aggregator y vieron una oportunidad ante el auge del comercio electrónico. Les faltaba una cabeza con visión operativa y de ejecución de negocios, entonces Chab se contactó con su amigo Elizalde, que en ese momento trabajaba en MercadoLibre.

"Nosotros tomamos gran parte de ese modelo de agregador, que necesita capital y velocidad en el desarrollo dado que implica adquirir empresas que facturan entre US$ 1 millón y US$ 10 millones ", explica Elizalde. Elevva tiene tres modos de asociación: comprar un 51 por ciento de estas empresas y operarlas en sociedad, adquirir el 100 por ciento o asociarse a través de un préstamo para aquellas firmas cuya facturación no amerite un proceso de due diligence.

"Nosotros después los llevamos al siguiente nivel a través de la inyección de capital, implementación de tecnología y el know-how del equipo profesional que tenemos", detalla. Por ejemplo, indican, desarrollan tecnología inhouse para detectar categorías en alza en las búsquedas de los usuarios o para automatizar el alta de productos en varios marketplace de manera simultánea.

Qué categorías miran

Pero existen una serie de requisitos a la hora de elegir las marcas que adquieren. "Lo excluyente es que esa empresa tenga una marca propia. No queremos una que se dedique a comercializar zapatillas de una marca conocida, sino que buscamos que hayan creador un valor a través del desarrollo de una marca que nosotros podamos potenciar", asegura Elizalde. En cuanto a categorías dicen ser "agnósticos", aunque destacan a deco, juguetes, tecnología, indumentaria y gaming como las que más les interesan.

"A los importadores los vemos con mejores ojos porque tienen más posibilidad de regionalización", señala el emprendedor. Actualmente Elevva cuenta con 15 marcas en su portfolio y oficinas en la Argentina, México, Chile, Colombia y China. En su oficina en el gigante asiático se concentra su equipo de desarrollo de productos y calidad. Para 2023 esperan llegar a 30 marcas y abrir operaciones en Perú, Brasil y Ecuador . Cada etiqueta, comentan, tiene su propio sitio independiente y Elevva no contará con un marketplace que aglomere todas, sino que se dedica a operarlas.

Aquella inyección inicial sirvió para poner en marcha la maquinaria, financiar adquisiciones y préstamos. De la ronda participaron nombres como Redwood Ventures, 23Fund y MatterScale Ventures, además de inversores ángeles de la talla de Pierpaolo Barbieri (fundador de Ualá), Ariel Lambrecht (fundador de 99taxis) y Matt Robinson (founder de GoCardless). Si bien la proyección es de crecimiento, Elizalde apunta que hoy decidieron tomar un enfoque de mayor cautela .

"Ahora hay que cuidar la plata porque no se sabe cuándo de abre de nuevo el grifo para levantar capital. Vamos a tratar de ser lo más inteligentes posibles con el capital levantado", afirma. Y concluye: "Si somos capaces de seguir generando valor en forma rentable, probablemente la plata aparezca".

En cifras

Fundación: 2021

Facturación proyectada: US$ 200 millones

Inversión inicial: US$ 30 millones

Cantidad de empleados: 70

La versión original de esta nota se publicó en el número 343 de revista Apertura.