WhatsApp, en "modo espía": para qué sirve y cómo activarlo

WhatsApp es reinventó la mensajería instantánea y hoy es una aplicación indispensable para millones de usuarios en todo el mundo. Sin embargo, tiene un problema importante que muchos pasan por alto: permite que nuestros contactos tengan demasiada información sobre lo que estamos haciendo.

Por ejemplo, permite a los demás saber cuándo vimos un mensaje, si estamos escribiendo una respuesta o si estamos "en línea". Para terminar con eso y ganar mayor privacidad en WhatsApp, se pueden aplicar ciertas configuraciones que ponen al mensajero en una suerte de "modo espía".

WhatsApp: cómo activar el "modo espía"

El mensajero de Meta tiene una configuración que muchos usuarios desconocen, y que permite desactivar las notificaciones de lectura. Esto hará que podamos leer mensajes sin que nuestro interlocutor virtual lo sepa. Para esto hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la configuración de WhatsApp y dirigirse a " Cuenta ".

". Entrar en el apartado "Privacidad". Allí aparecerá la opción "Confirmaciones de lectura", que habrá que demarcar.

Tras realizar el cambio, ya no funcionará el doble tilde azul popularmente conocido como "el visto". Nuestros contactos no sabrán si leímos sus mensajes ni si vimos sus estados de WhatsApp. En contrapartida, tampoco podremos saber si alguien vio o no nuestros mensajes ni si revisaron nuestros estados.