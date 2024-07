París 2024 es el "sueño olímpico" para el relanzamiento en la Argentina de una marca histórica

El Presidente, Javier Milei, despidió hoy a la delegación argentina que competirá en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. En la presentación, realizada en el Enard, los atletas estrenaron la indumentaria que lucirán en el evento, confeccionada por Le Coq Sportif, sponsor oficial del Comité Olímpico Argentino y del Comité Paralímpico Argentino.

Lo hará, además, en un contexto especial: el centenario de la primera participación argentina en un Juego Olímpico (París 1924).

La colección, explicó la empresa, se utilizará en el desfile de apertura de los Juegos, en las ceremonias de premiación, en los entrenamientos y en los momentos de tiempo libre.

Así como para un deportista alcanzar un oro olímpico es uno de sus máximos objetivos, la presencia en un evento de esta magnitud fue también estratégico en el reposicionamiento de la marca francesa, tras su cambio de licenciatario en el mercado argentino.

En 2021, la etiqueta gala rescindió su vínculo de décadas con la local Distrinando y firmó con ID Argentina, la empresa que el ex Reebok, Topper y Converse Agustín Melano fundó en 2005 para representar en el país a su último empleador.

Vincular a Le Coq con el olimpismo fue el primer gran paso de su plan de asentamiento de marca. Le Coq, marca con 140 años de historia, es sponsor del Comité Olímpico de Francia y, también, de los cercanos Juegos parisinos. Asociarse con los comités Olímpico y Paralímpico argentino era fundamental para cumplir con el canto más fuerte que oyeron del "gallo": los franceses buscaban en la Argentina una empresa que siguiera sus mismos posicionamientos de marca, precio y producto. No sentían que, eso ocurriera en el mercado local, uno de los tres más grandes para Le Coq a nivel global.

Los deportistas argentinos que irán a los Juegos Olímpicos de París vestirán la colección en la inauguración, las premiaciones, los entrenamientos y el tiempo libre.

Durante tres años, ID trabajó en ese desarrollo. Siguieron el auspicio de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) y a otros deportistas en forma individual, como Lourdes Carlé (tenista), Nicolás Acosta (integrante del seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped), Germán Chiaraviglio (medallista en salto con garrocha), Santiago De Andrea (miembro del equipo nacional de remo), Belén Pérez Maurice (representante olímpica de esgrima) y Federico Grabich (campeón panamericano y medallista mundialista en natación).

El salto de calidad fue la vuelta al fútbol. Primero, se asoció con los herederos de Diego Maradona para lanzar durante el Mundial de Qatar una línea exclusiva de 20.000 camisetas en homenaje a la gloria de México '86, que se agotó en días. A inicios de este año, debutó como proveedor de Talleres de Córdoba.

En febrero, dio su zarpazo más reciente: firmó en contrato que la unió con la Unión Argentina de Rugby (UAR) para vestir a todas las selecciones nacionales (Pumas, Seven, Pumas XVI, Las Yaguaretés y Los Pumitas) hasta 2027. Una inversión no divulgada pero que fuentes del mercado calculan entre u$s 1,5 millones y u$s 2 millones al año, respaldada por Le Coq Francia -también proveedor de la selección gala- y suficiente para desbancar a Nike, sponsor de la UAR desde 2012.

La nueva camiseta alternativa de los Pumas hace alusión a la Libertad. Clima de época.

Precisamente, en los últimos días, la UAR presentó la camiseta alternativa que utilizará en la temporada 2024-2025 y que se estrenará el 20 de julio, contra Uruguay. Azul oscura, tiene vivos dorados, con referencias a laureles -"símbolo de gloria, protección y victoria, según la mitología griega", dice el comunicado- y, por otro, la grifa interior roja del gorro frigio del Escudo Nacional. "Hace alusión a la Libertad", explicaron en la marca. Clima de época.