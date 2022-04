PlayStation regala cuatro juegos gratis: cómo pedirlos

Los videojuegos gratuitos de PlayStation Plus de este mes de abril ya están disponibles para ser descargados por los usuarios de las consolas Sony que abonan el servicio de suscripción premium .

Según lo anunciado por la empresa japonesa, este mes se podrá obtener gratis los juegos Slay the Spire, Bob Esponja, Twogether: Project Indigos y Hood: Outlaws & Legends , con los tres primeros estando disponibles para las consolas PS4, mientras que el último también puede ser descargado en la PS5 de nueva generación.

Pero mientras que los fanáticos de estas consolas suelen estar informados sobre como funciona este servicio de fidelización, la realidad es que no todos los usuarios de PlayStation están enterados sobre las ventajas del mismo. Con esto en mente, a continuación explicamos cómo funciona el servicio de PS Plus .

CÓMO FUNCIONA PLAYSTATION PLUS

Para quienes no saben, PlayStation ofrece una serie de juegos gratuitos por mes para los usuarios que abonen su servicio de suscripción premium, con el mismo sirviendo para descubrir algunas opciones menos conocidas del amplio catálogo de videojuegos disponibles sin tener que comprarlos .

Además, la gran mayoría de los juegos multijugador requieren de estar suscrito a PlayStation Plus para poder habilitar las funciones online, siendo solamente aquellos que funcionan como "free to play" (cómo el Fortnite) los que no requieren de esta suscripción .

Hood: Outlaws & Legends es el juego gratis de abril.

Por otro lado, los juegos gratuitos que ofrece Sony cada mes no deben ser descargados sí o sí cuando están disponibles, ya que se pueden bajar en cualquier momento con tan solo tocar en la opción "agregar a mi biblioteca" .

En el caso de este mes, los cuatro juegos lanzados son exclusivos para las consolas PS4 y PS5, con el más llamativo de todos siendo sin lugar a duda Hood: Outlaws & Legends, mientras que los demás también son prometedores en su propio estilo.

Los mismos están disponibles desde el pasado 5 de abril y quedarán habilitados para su reclamo hasta el próximo 3 de mayo. Si se agrega el videojuego a la biblioteca antes de esa fecha, entonces se podrá descargar en cualquier momento, mientras que pasado ese lapso se deberá abonar el precio completo .

QUÉ ES PS COLLECTION: EL REGALO DE SONY PARA LOS USUARIOS DE PS5

Al margen de los juegos gratis de este mes con PS Plus, cabe recordar que los usuarios de PlayStation que abonen este servicio premium y hayan adquirido una consola PS5 recientemente pueden optar por reclamar la PS Plus Collection.

Se trata de una biblioteca de 20 videojuegos "definitorios" del catálogo de PS4 que se pueden disfrutar en PS5 vía retrocompatibilidad a modo de regalo exclusivo que pueden disfrutar para siempre mientras mantengan activa su suscripción