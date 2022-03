Las 3 amenazas existenciales que enfrenta la humanidad según Elon Musk: por qué le asustan

El fin de la humanidad es una incógnita sin resolver. Son muchos los expertos que han sugerido fechas y momentos, en los cuales, el mundo podría llegar a su fin. Las razones sobran: calentamiento global, problemas medioambientales, guerras nucleares, impactos de meteoritos sobre la Tierra, etc.

No se sabe a ciencia cierta cuándo ni porqué la humanidad se extinguirá . Sin embargo, el multimillonario y programador Elon Musk se ha aventurado a declarar su opinión al respecto.

Elon Musk y su curiosa teoría sobre el creador del Bitcoin



Los 5 mejores cursos para dominar Excel



LAS 3 AMENAZAS EXISTENCIALES A LAS QUE SE ENFRENTA LA HUMANIDAD, SEGÚN ELON MUSK

En esta ocasión, Musk, conocido por ser el cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity y otras compañías más, compartió las 3 amenazas existenciales a las que cree que se enfrenta actualmente la humanidad: el descenso de la natalidad, el extremismo religioso y que la "inteligencia artificial vaya mal".



"Pasé mucho tiempo hablando del tema de la natalidad . Esa podría ser la mayor amenaza para el futuro de la civilización humana", señala el cofundador de Tesla y SpaceX, en diálogo con Business Insider, el medio digital estadounidense de noticias financieras y empresariales.

El programador lleva tiempo señalando su preocupación por el descenso de la natalidad. De hecho, una de sus mayores ambiciones es poder poblar Marte con gente del planeta tierra . Pero, ha reconocido en Twitter, que no hay suficiente gente en el mundo para llevar a cabo esa estrategia.

COVID: un estudio revela qué síntomas de largo plazo puede dejar cada variante



Li-Fi, la tecnología más rápida y sin cortes que busca destronar al Wi-Fi



Según un informe de 2021 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia nacional de salud pública de los Estados Unidos, la tasa de natalidad del respectivo país cayó un 4% de 2019 a 2020 , la disminución más pronunciada de un solo año en casi 50 años y el número más bajo de nacimientos desde 1979. La natalidad también ha sufrido un desplome en regiones como Europa.

"Me preocupa mucho el tema de la natalidad. Eso me preocupa desde hace muchos años, porque no veo que vaya a cambiar. Cada año es peor. Y vuelvo locos a mis amigos con esto", explica el empresario.

EL EXTREMISMO RELIGIOSO Y EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LOS OTROS TEMORES

A su mayor preocupación sobre el futuro de la humanidad, le siguen otras dos: el extremismo religioso y que la inteligencia artificial "vaya mal".

Vale recordar que el empresario estadounidense es agnóstico y, a pesar de que asegura que existe una explicación para la creación del Universo, no considera a Dios como el principal autor.



Android: las 4 razones por las que conviene apagar el celular cuando se carga



La técnica que usa Bill Gates para acordarse de todo lo que lee



Por otra parte, Elon Musk también ha revelado que el miedo a la muerte no figura entre su lista: "Ciertamente me gustaría mantener la salud durante más tiempo. Pero no tengo miedo a morir. Creo que sería un alivio", responde Musk al medio de finanzas.

Además, cree que el ser humano no tiene que intentar que la gente viva mucho tiempo, ya que esto " asfixiaría a la sociedad ".

"La verdad es que la mayoría de la gente no cambia de opinión. Simplemente se mueren. Así que si no mueren, nos quedaremos con las viejas ideas y la sociedad no avanzará", destaca el empresario.