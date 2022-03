¿Elon Musk es un "rata"? El millonario ni siquiera tira el colchón agujereado de su casa

El fundador de Tesla, Elon Musk, es la persona más rica del mundo con más de u$s 220.000 millones de fortuna personal. Por eso sorprendieron los detalles sobre su forma de vivir que dio la cantante Grimes, expareja del empresario, durante una entrevista con la revista Vanity Fair.



La cantante dijo que el empresario, con quien tiene dos hijos, " no vive como un multimillonario ". Por el contrario, aseguró que en ocasiones " vive bajo el umbral de pobreza ".

Para graficarlo contó una anécdota sobre el colchón en el que dormían ambos. A pesar de estar agujereado, Musk se negó a comprar uno nuevo. En cambio, le llegó a proponer a Grimes reemplazarlo por el que ella tenía en su casa.

"A veces vive por debajo del umbral de pobreza. Hasta el punto en el que yo estaba como: ¿podemos no vivir en una muy insegura casa de 40.000 dólares? Acá los vecinos nos graban, no hay seguridad y me la paso comiendo manteca de maní durante ocho días seguidos", destacó la cantante, que confirmó a Devin Gordon, editor de la revista, que el problema del colchón ya se solucionó.

El propio Musk hace alarde de su "humilde" forma de vivir. Vive una casa prefabricada de u$s 50.000 dólares en Boca Chica, en un terreno que alquila a SpaceX. Tiene otra casa en el Área de la Bahía, pero únicamente la utiliza "para eventos".

Durante la entrevista, la cantante reveló el nacimiento de segunda hija con Elon Musk, Exa Dark Sideræl (así se llama) en diciembre de 2021. La noticia se había mantenido en secreto hasta hace unas semanas, cuando por error Grimes se vio obligada a revelar al entrevistador que el bebé que lloraba en la segunda planta no era X Æ A-Xii, dado a que estaba con su padre, sino un nuevo miembro de la familia.

Elon Musk y Grimes decidieron separarse en septiembre de 2021, tras tres años de relación y un hijo en común. La pequeña, que nació tres meses después, fue concebida por gestación subrogada, cuando ambos todavía eran pareja. Pese a la ruptura, la cantante asegura que su amistad con el magnate continúa.