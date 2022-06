Las 12 preguntas del hombre más rico del mundo para ser feliz en la vida

Jeff Bezos, una de las personas más ricas del mundo, propone desafiarnos a nosotros mismos para construir una historia que valga la pena contar. No todos terminaremos alcanzando la misma altura de éxito que el CEO de Amazon, pero si podemos guiarnos con su fórmula para la felicidad.

En 2010 Bezos dió su discurso de graduación en la Universidad de Princeton donde, en otras palabras, aseguró que no importa cuán exitosos seamos, sino que nuestra felicidad se determinará no por la cantidad de ceros en nuestra cuenta bancaria, sino las elecciones que hicimos para llegar a donde estamos.

Esta es la conclusión del magnate viendo su vida en retrospectiva, pero para los que aún estamos en la búsqueda ¿cómo podemos saber si estamos recorriendo el camino correcto? ¿Uno del que estemos orgullosos dentro de 10, 20 o 30 años?

EL CAMINO HACIA LA FELICIDAD

Para ilustrar mejor su idea, en su charla Bezos contó cómo inició la idea de crear la compañía que hoy todo el mundo conoce como Amazon.

Aunque sabía que era un movimiento muy arriesgado, Bezos concluyó que "al final, somos nuestras elecciones" y lo que importa es construir "una gran historia".

No fue nada fácil, pero él sabía que si no lo intentaba, "siempre le perseguiría la decisión de no intentarlo en absoluto".

No siempre tomamos la decisión correcta, siempre terminaremos arrepentidos de algo. A eso se le llama fracaso, pero justamente fallar puede ser algo bueno ya que nos enseña a ser mejores.

Sin embargo, a medida que envejecemos, nuestro objetivo debe ser minimizar la cantidad de fallas que conducen al arrepentimiento, según concluye Bezos.

CÓMO CONSTRUIR UNA GRAN HISTORIA

Bezos propuso una serie de preguntas para pensar con profundidad, que si bien no son infalibles para alcanzar la felicidad, pueden guiarnos para tomar decisiones que finalmente nos ayudarán a vivir una vida de la que estemos orgullosos: