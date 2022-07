La única empresa argentina que permite seguir comprando afuera sin problemas

El Gobierno confirmó un nuevo "cepo" en relación a la salida de divisas extranjeras . Si bien ya se habían endurecido algunos controles a las importaciones, ahora se avanzó sobre los llamados "servicios Puerta a Puerta", que se utilizaban para realizar compras minoristas al exterior; pagando con cuotas y a precio de dólar tarjeta .

En concreto, la comunicación A 7535 del Banco Central, afirma que desde la próxima semana las entidades financieras como los proveedores no financieros de crédito, no podrán financiar los envíos via couriers.



La letra habla de "los productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, couriers y Gestoría de trámites aduaneros". Así, empresas como Tiendamía, los couriers como FedEx, UPS, DHL o TNT e incluso el servicio del Correo Argentino deberán dejar de ofrecer financiamiento para los consumos que se hagan por fuera del país.



Cómo seguir comprando afuera aunque haya cepo

Como el cepo afecta a las compras que realizan los couriers y las empresas que, efectivamente, centralizan las compras, se ven afectados por esta nueva restricción. Pero existen modelos alternativos que permiten "saltar" el cepo y continuar comprando en el exterior y pagando con cuotas .

Aerobox, una compañía que se dedica a traer al país cualquier producto de los sitios de venta internacionales, ya sea Amazon, eBay, Walmart u otros. No hay trámites de AFIP ni de Aduana, hay garantía de envío y hasta 12 cuotas con todos los medios de pago. Y ofrecen "importar a dólar oficial sin el 65%", por lo que llevaría el cambio a poco más de $ 100 por cada dólar estadounidense.

El envío se paga a dólar oficial, sin el 65%

La diferencia con otras empresas del sector es que el pago del producto lo realiza el usuario , no la empresa, por lo que la normativa no afecta a este tipo de operaciones.

Bajo este sistema, cada usuario puede usar sus propios medios para pagar en los vendedores internacionales por lo que no se consideran a estos pagos dentro del esquema. Sin embargo, la empresa realiza los envíos los cuáles también se pueden cuotizar .

En esta plataforma, se traer productos de marcas como Apple, Walmart, Lego, H&M, Nike, eBay, Amazon, Mattel, entre otras.

Las compras se centralizan en la oficina que la empresa tiene en Miami y desde allí se hace el envío a cualquier punto de la Argentina (respecto a esto, cabe destacar que la empresa tiene presencia comercial en ambos países , por lo que se reducen las posibles fricciones que puedan llegar a aparecer). La compañía cobra un fee por envío que varía según especie, peso, etcétera.

La empresa coordina más de 15 vuelos semanales desde el extranjero en los que viajan objetos de la industria indumentaria; de decoración; electrónicos; muebles; libros; repuestos; herramientas y juguetes. Gestiona, además, desde la Argentina, un vuelo diario hacia distintos destinos internacionales con obras de arte, documentación y productos de emprendedores y artesanos nacionales.