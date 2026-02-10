El universo de las carreras automovilísticas tiene un nuevo referente en la consola Nintendo Switch 2 con GRID Legends: Deluxe Edition, un port sobresaliente desarrollado por Feral Interactive que incluye todo el contenido descargable lanzado y que convierte al juego en una propuesta irresistible para quienes buscan adrenalina sobre asfalto. De hecho, en esta versión, el estudio logró algo notable: mantener la esencia simcade que equilibra realismo y accesibilidad, mientras aprovecha las prestaciones del nuevo hardware de Nintendo con resultados que impresionan tanto en modo portátil como conectado al televisor. GRID Legends ofrece varios modos gráficos: Performance entrega 60 fps estables, Graphics prioriza fidelidad visual a 30 fps, Balanced busca equilibrio, y Battery Saver optimiza el consumo portátil. La fluidez se percibe en cada curva, adelantamiento o choque espectacular. Las texturas lucen nítidas, los reflejos dinámicos añaden realismo y los efectos de clima, como la lluvia, crean condiciones desafiantes. La compatibilidad con diferentes controles permite encontrar la configuración ideal. Aunque algunos jugadores recomiendan el mando GameCube por sus gatillos analógicos graduales para acelerar o frenar, con los joy-con que vienen con la consola se puede controlar y disfrutar bien. Y los efectos de vibración, bien calibrados, transmiten cada impacto sin resultar invasivos. El corazón de GRID Legends late en su variedad de disciplinas. El juego ofrece 10 categorías: prototipos GT, hipercoches, camiones, monoplazas y más, con más de 100 vehículos para dominar. Las carreras se desarrollan en 22 localizaciones reales con 137 rutas distintas. Cada escenario presenta desafíos únicos y condiciones climáticas cambiantes que obligan a adaptar la estrategia. Las mecánicas de conducción están pulidas, dado que ofrecen una física creíble pero accesible. Los autos pueden derrapar, hacer trompos, pasarse en la frenada, etc., lo que suma realismo, pero dentro de todo es un juego que no impone barreras de excesiva dificultad. Y esto se agradece cuando se juega con un gamepad. El modo historia “Hasta la gloria” presenta una narrativa en acción real que sumerge al jugador en las GRID World Series, aportando contexto y motivación a la competición. Una de las mayores fortalezas de esta Deluxe Edition es la inclusión de todos los DLC del juego. Classic Car-Nage añade un modo de “demolición”, el modo Endurance pone a prueba la resistencia en carreras extendidas, y los eventos adicionales expanden las horas de juego. El Creador de carreras ofrece personalización total, y los Eventos dinámicos con tablas online añaden rejugabilidad constante. Las opciones de accesibilidad son generosas: asistencias automáticas, flashbacks ilimitados y ajustes de dificultad garantizan que cualquiera pueda disfrutar a su ritmo. Claro que siempre hay aspectos mejorables. La ausencia de multijugador local y online directo puede decepcionar a quienes buscan competir en tiempo real con amigos. Sí hay tablas de clasificación online, para competir por establecer los mejores tiempos en cada pista. GRID Legends: Deluxe Edition es un título diseñado para quienes valoran la jugabilidad satisfactoria y la sensación de velocidad sobre la simulación extrema. De hecho, es perfecto para quienes gustan del automovilismo real en un sentido amplio y aprecian el equilibrio entre realismo y diversión inmediata. También para nuevos jugadores curiosos por experimentar carreras de alta calidad sin la curva de aprendizaje intimidante de los simuladores puros. Además, los usuarios de Switch 2 que quieran comprobar el potencial técnico de su consola encontrarán aquí una de las mejores demostraciones: los 60 fps estables en Performance Mode y la fidelidad visual en Graphics Mode son logros técnicos destacables. Las sesiones tanto cortas en portátil como las maratones en el televisor aprovechan la versatilidad híbrida de la consola. Y hay que recordar que el juego ofrece el paquete completo con todos los contenidos, un valor excepcional en comparación con otras propuestas del género. GRID Legends: Deluxe Edition en Switch 2 no reinventa el género de las carreras, pero tampoco lo necesita. Pule cada aspecto de la experiencia simcade hasta hacerla brillar: jugabilidad adictiva, variedad abrumadora de contenido, opciones de accesibilidad inteligentes y un apartado técnico que demuestra lo que puede lograr un port bien ejecutado en la nueva consola de Nintendo. Sin dudas, es un título imprescindible tanto para veteranos de GRID como para jugadores nuevos en busca de la mejor experiencia de carreras en Switch 2.