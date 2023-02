Google se derrumba pero se abre una oportunidad de inversión: ¿conviene apostar a su fallida inteligencia artificial?

El pasado martes 7 de febrero, Google protagonizó uno de los acontecimientos más significativos en lo que va del año: el lanzamiento de su bot conversacional de Inteligencia Artificial, denominado Bard. Como resultado, las acciones de la empresa matriz de la compañía, Alphabet, cayeron más de un 8% y Google se volvió a colocar en el ojo del huracán.

A través de su nuevo servicio de Inteligencia Artificial, Google busca una vez más competir con una de las tecnologías del momento como lo es el Chat GPT desarrollado en 2022 por OpenAI. Durante su presentación, la compañía estadounidense confirmó que algunas de las funciones de Bard serán la de responder las dudas de los internautas en tiempo real, recopilar datos de calidad y proveer un servicio más humano.

Google se derrumba pero se abre una oportunidad de inversión: ¿conviene apostar por su nuevo bot conversacional?

"El objetivo es que cuando se busque información, no se quede confinado a un único lenguaje. Que no se esté limitado a lo que las palabras pueden expresar en un cuadro de búsqueda ", repasaba al final del evento del lanzamiento Prabhakar Raghavan, el vicepresidente de Google.

A pesar de que las expectativas eran altas tras el anuncio de Bard, a medida que avanzaba el evento, las acciones de Alphabet se desplomaban considerablemente . Concretamente durante la apertura, las acciones retrocedieron un 5% hasta alcanzar una caída del 8% , lo que se traduce en una pérdida de u$s 120.000 millones de capitalización.

La IA de Google cae un 8% en Bolsa: ¿qué pasó?

El motivo que explica la caída de las acciones se resume en un error que contenía una de las respuestas que manifestó Bard al ser consultado sobre los nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb (JWST) que se le puedan contar a un niño de 9 años.

Bard respondió sugiriendo que el JWST se usó para tomar las primeras imágenes de un planeta fuera del sistema solar de la Tierra, lo cuál no es verdadero . Esto provocó la desconfianza de los inversores y, consecuentemente, la caída en las acciones de Alphabet.

En este contexto, la licenciada en economía y Directora de Modo Finanzas, Julieta Bonfill (@modofinanzas) opinó sobre la IA de Google y consideró que la caída en su precio le parece un "motivo más atractivo para comprar acciones que el lanzamiento de Bard per se".

Además, señaló que encuentra un mercado rentable en Bard dado que, en la actualidad, el boom de la Inteligencia Artificial está revolucionando completamente la forma de hacer negocios.



"No sólo las empresas que desarrollan y venden este servicio sino también las que sepan sacarle mayor partido aplicándola a su cadena de valor, sin dudas serán las grandes ganadoras de su industria", destacó Bonfill.

No obstante, la consultora financiera advirtió que "no hay que perder de vista que las acciones de estas empresas son instrumentos que perciben alta volatilidad". Prueba de ello es el derrumbe de Alphabet, la empresa matriz de Google, lo que supone que los inversores no han tenido una buena primera impresión del flamante chatbot de Google.

Acciones de Google: ¿cuándo es un buen momento para invertir?

Tomando como referencia que el nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) acumuló un incremento de 94,8% en los doce meses de 2022, la consultora sostiene que "siempre es un buen momento para invertir". Dado el contexto inflacionario actual, "tanto nuestros pesos como nuestros dólares pierden valor cada mes", razón por la cuál, la única forma para no quedarse atrás es invirtiendo.

"Un factor a tener en cuenta (antes de invertir) es nuestro perfil de riesgo. Es decir, siempre estamos pensando en las ganancias que queremos obtener, pero pocas veces en el riesgo que estamos dispuestos a asumir", explicó.

Si apostar por instrumentos con alta volatilidad es algo que "nos quita el sueño", probablemente -señala la experta-, debamos apuntar a opciones más conservadoras con las que, aunque no obtengamos grandes ganancias, podamos dormir por las noches.

¿Cómo funciona la Bolsa de valores?

El Mercado de Capitales o "La Bolsa" es una institución económica donde se realizan transacciones públicas de compraventa de valores, operación por la cuál tanto personas como organizaciones esperan percibir una ganancia por ello.

"Hoy en día este tipo de operaciones, es decir, comprar y vender diversos instrumentos de inversión, se puede hacer de forma muy sencilla a través de una app en el celular, algo impensado hace no tantos años atrás", aclaró la creadora y CEO de la consultora, Modo Finanzas.

Estas son las 5 mejores acciones para invertir en febrero

BBAR: forma parte del grupo BBVA, la entidad financiera argentina, cuyas acciones cotizan en NYSE desde 1993 y en LATIBEX desde 1999

forma parte del grupo BBVA, la entidad financiera argentina, cuyas acciones cotizan en NYSE desde 1993 y en LATIBEX desde 1999 TGSU2: es la transportadora de gas más importante del país. Opera el sistema de gasoductos más extenso de Latinoamérica.



es la transportadora de gas más importante del país. Opera el sistema de gasoductos más extenso de Latinoamérica. CEDEARs de Google: instrumentos de renta variable que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires



instrumentos de renta variable que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Baidu: Es un motor de búsqueda en idioma chino cuyo diseño es similar al de Google.



Es un motor de búsqueda en idioma chino cuyo diseño es similar al de Google. NVIDIA: es una compañía multinacional estadounidense de tecnología que diseña unidades de sistemas de chips para computación móvil y mercado automotriz.



La especialista enumeró una serie de acciones a las que recomienda tener presente en febrero: " BBAR cuenta con buenos ratios de valuación relativos en el sector y TGSU2 una atractiva perspectiva ante la readecuación tarifaria por venir, ambas empresas además con buenos índices de sustentabilidad".