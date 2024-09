Cómo desactivar el micrófono de tu celular para evitar que Google te escuche

Ya no es más un secreto. Es cierto que Google escucha a los usuarios mediante el micrófono de los celulares con sistema operativo Android. Es que, gracias a ello, todos los registros son utilizados para publicar anuncios.

Al hablar sobre determinada temática (por ejemplo, el deseo de comprar una notebook), los internautas se sorprenden al visualizar en sus dispostivos publicidades relacionadas con sus conversaciones .

Google escucha conversaciones cuales, pero los usuarios pueden bloquear el micrófono

Justamente, los avisos se encuentran disponibles en redes sociales, páginas web o en los correos electrónicos . Por ende, el objetivo de la compañía es claro: escuchar y obtener información para fines comerciales.

Si bien Google jamás brindó precisiones acerca de esta práctica, lo cierto es que los usuarios pueden desactivar el micrófono y evitar que se vulnere la privacidad. Con ello, ya no habrá más extrañas coincidencias .

Google: cómo bloquear para siempre el micrófono del celular

Las escuchas de Google no son maniobras ilegales , ya que los teléfonos de Android cuentan con algunos permisos que vienen habilitados por defecto . Aunque, esto no significa que no pueda ser desactivado.

A través de una breve serie de pasos, es posible bloquear el micrófono de los dispositivos. Por ende, se podrá eliminar el permiso para que cualquier aplicación tenga acceso a las conversaciones .

Entonces, el procedimiento que deben seguir los internautas es el siguiente:

Ir a Google

Seleccionar la parte superior derecha del perfil

Presionar en la opción " Cuenta de Google "

" Posteriormente, buscar " Datos y privacidad " e ir al apartado " Actividad web y de aplicaciones "

" e ir al apartado " " Allí podrán desactivar la opción " Incluir la actividad de voz y audio "

" Por último, presionbar sobre "Dejar de guardar" y luego en "Entendido"