Bill Gates lanzó un nuevo pronóstico y afecta a todos los empleados: se está cumpliendo

En múltiples ocasiones, el ex director ejecutivo de Microsoft Bill Gates compartió su visión sobre la tecnología del momento: la inteligencia artificial (IA). Para el filántropo estadounidense estamos viviendo una nueva revolución, como cuando surgió el internet y el celular.

El potencial de la IA no tiene límites, y para Gates encuentra grandes oportunidades de uso en el trabajo, la salud y la educación. Sobre este último rubro, el magnate hizo hincapié y reveló que ChatGPT, el chatbot basado en inteligencia artificial, podría convertirse en el próximo ayudante de los profesores.

Bill Gates: ¿La inteligencia artificial puede reemplazar trabajos?

Según reveló Gates en su blog personal (Gates Notes), la inteligencia artificial cambiará la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, reciben atención sanitaria y se comunican entre sí. "Industrias enteras se reorientarán a su alrededor", explicó el empresario multimillonario.

La educación no se queda afuera de la tendencia y, para Gates, encontrará nuevos niveles de equidad con las nuevas tecnologías: "los estudiantes podrán acceder a los métodos de aprendizaje que brinda la IA independientemente de los recursos económicos que tengan y ayudará a los estudiantes que no puedan pagar tutorías privadas individuales"

Asimismo, el filántropo confesó que en un corto tiempo de 18 meses, los chatbots se perfeccionarán a tal punto que los maestros los utilicen como sus ayudantes, antes de que finalmente se conviertan en "tutores de idiomas" dentro de aproximadamente dos años.

Si bien Gates se focalizó en los profesores, es posible adelantarse al resto de las profesiones con los datos del análisis ‘GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models'. En base a sus resultados, los siguientes empleos tendrían una elevada competencia con la nueva versión mejorada de Chat GPT 4:

Secretarios legales y Asistentes Administrativos.

Ingenieros de blockchain

Correctores y marcadores de copia

Taquígrafos judiciales y subtituladores simultáneos

Analistas de noticias, reporteros y periodistas

Contadores

Encuestadores

Escritores y autores

Especialistas en relaciones públicas