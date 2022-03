Bill Gates "creó el virus, tiene la patente y quiere reducir la población": de dónde salen las peores teorías conspirativas

Durante los dos años de pandemia, Bill Gates se convirtió en una figura central del discurso público. Desde que el ex fundador de Microsoft se volvió viral, en las puertas de la pandemia de Covid-19, con su presentación que "predecía" los acontecimientos que llegarían un tiempo después se volvió blanco de diferentes teorías. Ocurrió en abril de 2015, durante una de sus charlas TED. El mundo acababa de vivir un brote global de ébola, y aprovechándolo, el magnate de los negocios advirtió en su charla que la comunidad científica "no estaba lista para la próxima epidemia". Anunció que el siguiente brote sería "1.000 veces peor".

La charla de Bill Gates, que inicialmente tuvo un modesto impacto, se volvió viral y rápidamente una gran cantidad de personas comenzaron a asociar la charla Gates como una profecía autocumplida. Comenzaron a sonar las primeras teorías de que el empresario estaba, de alguna manera, detrás de la pandemia global. Las teorías que vinculan a Bill Gates con el coronavirus se mencionaron 1,2 millones de veces en televisión o redes sociales entre febrero y abril de 2020, según un estudio de The New York Times y Zignal Labs. Pero no es la única vez que se acusó a Bill Gates de formar parte de alguna conspiración .

Todas las teorías conspirativas sobre Bill Gates

Desde que el empresario dejó su puesto como CEO de Microsoft, la filantropía ha sido uno de los temas a los que le ha dedicado más tiempo. En este sentido, las cuestiones relacionada al desarrollo de los países periféricos -especialmente en el ámbito de la salud- es uno de sus focos de interés. Bill Gates formó parte de diferentes iniciativas relacionadas con la vacunación masiva en el continente africano. En 2017, su fundación fue parte de la iniciativa de inmunización en Nueva Delhi. A partir de dos investigaciones -que posteriormente fueron desechadas por la comunidad científica - se sostuvo que la vacuna que la fundación brindaba estaba generando una fuerte alza en los casos de non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP) y que el responsable era Gates. El brote fue real y sucedió y se mantuvo durante los finales de los 2000 pero jamás se probó científicamente que hay estado relacionado con las vacunas. Una historia similar sucedió tras su apoyo a la vacuna MenAfriVac, con su proyecto Program for Appropriate Technology and Health (PATH) dedicado a la vacuna contra el HPV.

En ninguno de los casos se pudo probar un vínculo entre las vacunas y las enfermedades o fallecimientos. De hecho, curiosamente, una investigación de la Universidad de Oxford demostró que en el caso de la vacuna MenAfriVac se trató de un caso de histeria masiva .

Sobre su predicción u orquestación de la pandemia, existen varias teorías de conspiración. Una de las primeras tiene que ver con el llamado Evento 201 .

El evento 201 fue un ejercicio que simuló el brote de un nuevo coronavirus, realizado durante 3,5 horas el 18 de octubre de 2019. En la organización participaron el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en asociación con la Fundación Gates y el Foro Económico Mundial. Fue el tercer ejercicio de simulación que se llevaba a cabo de esta manera. En planea pandemia, escuchar que se usaba la palabra "coronavirus" provocó alarma. Pero lo cierto es que el nuevo virus considerado en la simulación se inspiró en el SARS y no se parecía mucho al virus COVID-19. Los coronavirus no son un grupo monolítico ya que incluye los virus responsables del SARS, MERS y el resfriado común.

La teoría conspirativa rezaba que, en realidad, se trababa de un ejercicio de simulación para una pandemia programada.

Una teoría aledaña en relación al coronavirus fue que el plan era inyectar microchips en las vacunas. Como se vio anteriormente, el tema de las vacunas siempre estuvo cerca de las teorías conspirativas de Bill Gates por lo que no es extraño verlas cruzadas. La más reciente de estas teorías conspirativas se baso en la patente 060606 . Hay una patente genuina que Microsoft solicitó en 2019, con el número W0/2020/060606. La aplicación menciona la tecnología que permite monitorear la actividad de las personas a cambio de criptomonedas, pero no menciona los chips implantados.

Otro de los orígenes de esta conspiración es una deformación o exageración de otros declaraciones de Gates. Recientemente se conoció que Bill Gates decidió invertir parte de su fortuna en un nuevo desarrollo que, según él, podría llevar a cabo las mismas funciones que cumple hoy un smartphone pero utilizando un "tatuaje electrónico". Si bien no consiste en una implantación de chips u otros componentes, sino que la propia tinta del tatuaje es la clave de todo . Cuenta con 'nano rastreadores' capaces de recopilar, recibir y enviar información .

Otra de las conspiraciones que combina la búsqueda de Gates por erradicar enfermedades con planes de vacunación con interpretaciones poco caritativas de sus ideas es el supuesto plan de "reducción de la población". En su famosa charla TED de 2010, que se menciono arriba, Bill Gates explicó -en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático antropogénico- que había "primero, tenemos un problema de población. El mundo de hoy tiene 6.800 millones de personas y se dirige a unos nueve mil millones. Ahora, si hacemos un gran trabajo en nuevas vacunas, atención médica, servicios de salud reproductiva, podríamos reducir eso, quizás, en un 10 o 15 por ciento. Pero allí, vemos un aumento de alrededor de 1,3".