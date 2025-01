Zaira Nara y Facundo Pieres llenaron de glamour a la renovada temporada argentina en Punta del Este

La modelo y conductora de TV Zaira Nara y su pareja, el famoso polista Facundo Pieres, son dos de las celebrities argentinas que este año volvieron a llenar de glamour a la temporada veraniega en Punta del Este.

La ostensible mejora en el tipo de cambio que este año favorece a los argentinos provocó que muchos de ellos este año eligieran a Punta del Este para vacacionar, sumándose al habitual grupo de compatriotas famosos que todos los años engalana con su presencia al exclusivo balneario uruguayo.

Facundo Pieres y Zaira Nara junto a Sofía Zámolo y Joe Uriburu.

En este sentido, en una noche única se realizó el Lanzamiento de las colecciones 2025 de Smeg-SubZero y Wilson Tobal Decorativo. El magnífico evento para más de 650 selectos invitados se llevó a cabo en la ya reconocida Tienda de Wilson Tobal, en Punta del Este.

La convocatoria del evento estuvo a cargo de Red Carpet Agency, y contó con la presencia de varias celebrities. Zaira Nara y Facundo Pieres, Jesica Cirio, Floppy Tesouro, Sofía Zamolo y Joe Uriburu, y Anto Macchi, entre otras.

Michel, Director de Wilson Tobal, anunció la próxima apertura del local del Grupo Elden para sus marcas Smeg-SubZero en su exclusiva tienda de Puerto Madero, fortaleciendo así esta alianza de más de cinco años. Tobal recibió a los invitados junto a Agustina Gutiérrez y Juan Ignacio Tilbe, de Elden.

Zaira Nara eligió junto a Facundo Pieres, muebles, deco y productos de cocina para su casa que está construyendo en Punta del Este.

Pablo Veloso junto a Miguel Zarzur, CEO de Zarzur Investments, y Leo Mateu, director de Red Carpet Agency.

Elden es la empresa que ofrece el equipamiento más exclusivo para el hogar de Argentina y Uruguay. Dentro de ella se conjuga el diseño, la atención in-store de primer nivel y el prestigio de reconocidas marcas internacionales como SMEG, de origen italiana, reconocida por su diseño y tecnología y SUB-ZERO, la marca de alta gama número 1 del mundo en heladeras y cavas.

Zaira Nara, Agustina Gutiérrez, Sofía Zámolo y Floppy Tesouro.

A su vez, Elden ofrece a través de Smeg la única propuesta integral en el mercado para quienes buscan equipar su hogar. El lineal de productos abarca sus icónicos electrodomésticos de cocción: como hornos, anafes y heladeras; la línea exclusiva de pequeños electrodomésticos de colores inspirados en los años 50; hasta griferías y bachas de cocina.

Dentro de la categoría de pequeños, Elden lanza en Uruguay la línea "Smeg by Dolce&Gabbana" donde las dos marcas emblemáticas unen esfuerzos creativos para crear Sicily is my Love y Blue Mediterráneo, un diseño pintado a mano Made in Italy que destaca la artesanía italiana.

Zaira Nara, Facundo Pieres y Leo Mateu.

El asesoramiento personalizado que ofrece Elden junto con su atención post venta y servicio técnico son los pilares que lograron el gran posicionamiento actual de la marca en Uruguay, con dos locales de venta al público y una fuerte presencia en desarrollos inmobiliarios.