Ya es oficial: el Gobierno cobrará el agua de forma satelital y ahora todos deberán pagar este servicio extra

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La provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo sistema para cobrar el uso del agua en barrios cerrados, countries y urbanizaciones privadas que no hayan regularizado su situación ante el Estado.

La medida fue aprobada por la Autoridad del Agua (ADA) y crea un régimen especial que permitirá calcular el consumo de agua y los efluentes generados incluso cuando no existan registros oficiales o permisos vigentes.

De esta manera, la Provincia podrá determinar cuánto deberán abonar estos emprendimientos por el uso del recurso hídrico.

Qué cambia con el nuevo sistema de cobro del agua

La resolución alcanza a barrios cerrados, countries y otros desarrollos urbanísticos privados que no hayan obtenido las autorizaciones exigidas por la Ley Provincial N.º 12.257.

Hasta ahora, en muchos casos no existían datos oficiales que permitieran establecer con precisión cuánta agua extraían o qué volumen de efluentes generaban. Frente a esa situación, la Autoridad del Agua implementó un mecanismo para estimar esos consumos y avanzar con el cobro correspondiente.

Cambia el cobro de agua

Según explicó el organismo, el objetivo es fortalecer los controles sobre el uso de los recursos hídricos y garantizar que los emprendimientos que utilizan agua subterránea o realizan descargas de efluentes cumplan con las obligaciones establecidas por la normativa provincial.

Cómo calcularán el consumo de agua en los barrios cerrados

Para determinar cuánto deberá pagar cada urbanización, la Provincia utilizará una fórmula de estimación basada en diferentes variables.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta figuran:

Cantidad de unidades funcionales.

Superficie construida.

Número estimado de habitantes.

Existencia de piletas.

Espacios verdes.

Actividades o usos no residenciales dentro del emprendimiento.

Además, la Autoridad del Agua podrá apoyarse en relevamientos técnicos e imágenes satelitales que serán actualizadas periódicamente para mejorar las estimaciones.

Qué deberán pagar los barrios privados alcanzados

El nuevo régimen permitirá calcular y cobrar el Canon por el Uso del Agua y otras tasas vinculadas al control e inspección de efluentes a aquellos emprendimientos que utilicen recursos hídricos sin haber regularizado su situación administrativa.

La Provincia argumentó que el crecimiento sostenido de countries y barrios privados en territorio bonaerense hace necesario contar con mayores herramientas de fiscalización para garantizar un uso adecuado del agua y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de estos desarrollos.

A quiénes alcanza la medida

La disposición no afecta a todos los usuarios del servicio de agua de la provincia de Buenos Aires.