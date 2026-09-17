William Arias, médico especializado en nutrición: “La manzanilla no es solo una bebida de abuelitas, es una herramienta poderosa que la ciencia respalda como aliada para mejorar la calidad del sueño” .

La infusión de manzanilla que toma la abuela antes de dormir tiene una explicación bioquímica concreta detrás de sus efectos relajantes.

El doctor William Arias, especialista en obesidad, diabetes y estrés crónico, explicó que la planta actúa directamente sobre los receptores del sueño en un video compartido en su cuenta de Instagram @doctordeladieta.

Por qué la manzanilla ayuda a dormir, según la ciencia

La manzanilla contiene apigenina, un flavonoide que se une a los receptores GABA del cerebro, los mismos que utilizan los fármacos sedantes, pero sin generar dependencia ni efectos secundarios.

Este mecanismo facilita que el cuerpo entre en un estado de relajación más rápido, lo que reduce el tiempo que toma conciliar el sueño y mejora su calidad durante toda la noche.

“La manzanilla no es solo una bebida de abuelitas, es una herramienta poderosa que la ciencia respalda como aliada para mejorar la calidad del sueño ”, introdujo en el video el doctor William Arias y luego continuó: “Contiene apigenina, un compuesto natural que se une a los receptores cerebrales y favorece la relajación y el descanso profundo”.

El especialista tres beneficios concretos del consumo regular:

Reduce el cortisol , la hormona asociada al estrés

Aumenta la producción de melatonina , la hormona del sueño

Favorece la relajación en casos de insomnio leve o ansiedad

Cuánta manzanilla tomar y cuándo hacerlo

La recomendación es infusionar alrededor de dos gramos de flores secas y tomar la bebida unos 30 minutos antes de acostarse .

El efecto no aparece con una sola toma. Para notar los beneficios, hay que incorporar la infusión de forma constante durante al menos dos semanas.

Los médicos remarcan que este hábito resulta especialmente útil en adultos mayores, mujeres en posparto y personas que atraviesan períodos de estrés o ansiedad prolongada.

Aun así, recomiendan prestar atención a la variedad y calidad de la manzanilla utilizada, ya que las infusiones industriales suelen tener menor concentración de apigenina que las flores secas de buena procedencia.

En este sentido, la manzanilla se presenta como una alternativa natural y accesible frente a las pastillas para dormir, aunque los especialistas aclaran que no reemplaza un tratamiento médico en casos de insomnio crónico o trastornos del sueño más severos.