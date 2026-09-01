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Los argentinos, uruguayos y chilenos que también tienen ciudadanía francesa o de otro país de la Unión Europea deben viajar con documentación válida para poder acreditar su identidad y ejercer sus derechos de libre circulación.
La ciudadanía europea modifica las condiciones de ingreso, pero no elimina la obligación de contar con un pasaporte o documento nacional de identidad vigente el día del viaje.
Qué documento pueden presentar los ciudadanos europeos
Los ciudadanos de la Unión Europea pueden desplazarse dentro de los países comunitarios y del espacio Schengen con un pasaporte válido o un documento nacional de identidad válido.
En el caso de una persona con ciudadanía francesa, puede utilizar un pasaporte francés vigente o una Carte Nationale d’Identité (CNI) vigente y válida para viajar al extranjero.
Por eso, tener ciudadanía francesa no alcanza por sí solo para viajar sin documentación. La persona debe poder demostrar su identidad y su nacionalidad mediante un documento válido.
Qué requisitos deben cumplir quienes viajan como extracomunitarios
Los argentinos, uruguayos y chilenos que no utilicen su ciudadanía europea para viajar ingresan como ciudadanos extracomunitarios y deben cumplir los requisitos aplicables a los visitantes de corta duración.
Para ingresar a Francia, el pasaporte debe:
- Estar vigente.
- Haber sido expedido dentro de los últimos diez años.
- Tener una vigencia de al menos tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen.
Durante el control fronterizo también pueden solicitarse comprobantes de alojamiento, pasaje de regreso, solvencia económica, seguro de viaje y documentación relacionada con el motivo de la visita.
La exención de visa para estadías cortas no reemplaza la obligación de presentar un pasaporte válido ni garantiza automáticamente el ingreso a Francia.
Qué deben revisar antes de viajar
Antes de subir al avión, los viajeros deberían comprobar:
- Qué documento utilizarán para ingresar.
- Que el pasaporte o la CNI estén vigentes el día del viaje.
- Que los datos personales coincidan en toda la documentación.
- Los requisitos de todos los países incluidos en el itinerario.
- Las condiciones exigidas por la aerolínea.
El sistema europeo de autorización de viajes ETIAS todavía no se encuentra operativo y la Unión Europea prevé su puesta en marcha durante el último trimestre de 2026.
Cuando comience a aplicarse, ETIAS estará dirigido a ciudadanos de países exentos de visa que viajen con un pasaporte extracomunitario. No se aplicará a los ciudadanos franceses o europeos que viajen como ciudadanos de la Unión Europea.
La autorización quedará vinculada al pasaporte utilizado en la solicitud. Por ese motivo, quienes viajen como extracomunitarios y obtengan un nuevo pasaporte deberán tramitar una nueva autorización si ETIAS ya se encuentra vigente.
Verificar la documentación con anticipación permite evitar problemas durante el embarque y los controles de ingreso.