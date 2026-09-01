Viajar a Francia: qué documentación deben presentar argentinos, chilenos y uruguayos con ciudadanía europea. (Foto: Pixabay)

Los argentinos, uruguayos y chilenos que también tienen ciudadanía francesa o de otro país de la Unión Europea deben viajar con documentación válida para poder acreditar su identidad y ejercer sus derechos de libre circulación.

La ciudadanía europea modifica las condiciones de ingreso, pero no elimina la obligación de contar con un pasaporte o documento nacional de identidad vigente el día del viaje .

Qué documento pueden presentar los ciudadanos europeos

Los ciudadanos de la Unión Europea pueden desplazarse dentro de los países comunitarios y del espacio Schengen con un pasaporte válido o un documento nacional de identidad válido.

En el caso de una persona con ciudadanía francesa, puede utilizar un pasaporte francés vigente o una Carte Nationale d’Identité (CNI) vigente y válida para viajar al extranjero.

Por eso, tener ciudadanía francesa no alcanza por sí solo para viajar sin documentación. La persona debe poder demostrar su identidad y su nacionalidad mediante un documento válido.

Oficial | Francia prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte. Shutterstock

Qué requisitos deben cumplir quienes viajan como extracomunitarios

Los argentinos, uruguayos y chilenos que no utilicen su ciudadanía europea para viajar ingresan como ciudadanos extracomunitarios y deben cumplir los requisitos aplicables a los visitantes de corta duración.

Para ingresar a Francia, el pasaporte debe:

Estar vigente.

Haber sido expedido dentro de los últimos diez años.

Tener una vigencia de al menos tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Durante el control fronterizo también pueden solicitarse comprobantes de alojamiento, pasaje de regreso, solvencia económica, seguro de viaje y documentación relacionada con el motivo de la visita .

La exención de visa para estadías cortas no reemplaza la obligación de presentar un pasaporte válido ni garantiza automáticamente el ingreso a Francia.

Qué deben revisar antes de viajar

Antes de subir al avión , los viajeros deberían comprobar:

Qué documento utilizarán para ingresar.

Que el pasaporte o la CNI estén vigentes el día del viaje.

Que los datos personales coincidan en toda la documentación.

Los requisitos de todos los países incluidos en el itinerario.

Las condiciones exigidas por la aerolínea.

El sistema europeo de autorización de viajes ETIAS todavía no se encuentra operativo y la Unión Europea prevé su puesta en marcha durante el último trimestre de 2026.

Cuando comience a aplicarse, ETIAS estará dirigido a ciudadanos de países exentos de visa que viajen con un pasaporte extracomunitario. No se aplicará a los ciudadanos franceses o europeos que viajen como ciudadanos de la Unión Europea.

La autorización quedará vinculada al pasaporte utilizado en la solicitud. Por ese motivo, quienes viajen como extracomunitarios y obtengan un nuevo pasaporte deberán tramitar una nueva autorización si ETIAS ya se encuentra vigente.

Verificar la documentación con anticipación permite evitar problemas durante el embarque y los controles de ingreso.