En esta noticia

Los argentinos, uruguayos y chilenos que también tienen ciudadanía francesa o de otro país de la Unión Europea deben viajar con documentación válida para poder acreditar su identidad y ejercer sus derechos de libre circulación.

La ciudadanía europea modifica las condiciones de ingreso, pero no elimina la obligación de contar con un pasaporte o documento nacional de identidad vigente el día del viaje.

Te puede interesar

Un método para eliminar el sarro de las canillas y el inodoro

Qué documento pueden presentar los ciudadanos europeos

Los ciudadanos de la Unión Europea pueden desplazarse dentro de los países comunitarios y del espacio Schengen con un pasaporte válido o un documento nacional de identidad válido.

En el caso de una persona con ciudadanía francesa, puede utilizar un pasaporte francés vigente o una Carte Nationale d’Identité (CNI) vigente y válida para viajar al extranjero.

Por eso, tener ciudadanía francesa no alcanza por sí solo para viajar sin documentación. La persona debe poder demostrar su identidad y su nacionalidad mediante un documento válido.

Oficial | Francia prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte.
Oficial | Francia prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte.Shutterstock

Qué requisitos deben cumplir quienes viajan como extracomunitarios

Los argentinos, uruguayos y chilenos que no utilicen su ciudadanía europea para viajar ingresan como ciudadanos extracomunitarios y deben cumplir los requisitos aplicables a los visitantes de corta duración.

Para ingresar a Francia, el pasaporte debe:

  • Estar vigente.
  • Haber sido expedido dentro de los últimos diez años.
  • Tener una vigencia de al menos tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Durante el control fronterizo también pueden solicitarse comprobantes de alojamiento, pasaje de regreso, solvencia económica, seguro de viaje y documentación relacionada con el motivo de la visita.

La exención de visa para estadías cortas no reemplaza la obligación de presentar un pasaporte válido ni garantiza automáticamente el ingreso a Francia.

Qué deben revisar antes de viajar

Antes de subir al avión, los viajeros deberían comprobar:

  • Qué documento utilizarán para ingresar.
  • Que el pasaporte o la CNI estén vigentes el día del viaje.
  • Que los datos personales coincidan en toda la documentación.
  • Los requisitos de todos los países incluidos en el itinerario.
  • Las condiciones exigidas por la aerolínea.

El sistema europeo de autorización de viajes ETIAS todavía no se encuentra operativo y la Unión Europea prevé su puesta en marcha durante el último trimestre de 2026.

Conoció más de 40 países.Aylen Frontera, argentina que viaja por el mundo gracias a su profesión: “A los 38 años odiaba mi trabajo, pero me animé a cumplir un sueño”

Cuando comience a aplicarse, ETIAS estará dirigido a ciudadanos de países exentos de visa que viajen con un pasaporte extracomunitario. No se aplicará a los ciudadanos franceses o europeos que viajen como ciudadanos de la Unión Europea.

La autorización quedará vinculada al pasaporte utilizado en la solicitud. Por ese motivo, quienes viajen como extracomunitarios y obtengan un nuevo pasaporte deberán tramitar una nueva autorización si ETIAS ya se encuentra vigente.

Verificar la documentación con anticipación permite evitar problemas durante el embarque y los controles de ingreso.