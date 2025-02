Viajar a Estados Unidos: ahora los turistas serán multados con u$s 500.000 y 10 años de cárcel si violan esta condición

Para aquellos que tienen en sus planes viajar próximamente a Estados Unidos es crucial que tengan al tanto las normativas aduaneras que podrían impactar su experiencia en el país.

Además de los documentos tradicionales y los procedimientos de inmigración, hay una regla específica al momento de viajar: la obligación de declarar el dinero en efectivo que se transporta.

¿Cómo declarar el dinero al viajar a EE. UU.?

Al ingresar o salir de EE. UU., es esencial declarar cualquier cantidad superior a u$s 10.000 en efectivo o su equivalente en instrumentos financieros.

Para ello, los viajeros deben completar el Formulario FinCEN 105 antes de embarcar o presentar una declaración en línea al menos tres días antes del viaje. La falta de declaración puede generar graves consecuencias legales.

Además de efectivo, qué dinero cuenta como u$s 10.000

El límite de u$s 10.000 no se aplica solo a efectivo en billetes o monedas. También incluye cheques de viajero, cheques personales y otros instrumentos monetarios como valores o acciones al portador.

Es importante destacar que este límite se refiere al total por grupo familiar o de viaje, no por persona. Si, por ejemplo, dos personas viajan juntas y cada una lleva u$s 6.000, deben declararlo al superar el total de u$s 12.000.

¿Cuáles son las sanciones por no declarar el dinero?

El incumplimiento de esta normativa puede acarrear consecuencias graves. En primer lugar, las autoridades pueden confiscar todo el dinero no declarado.

Además, el viajero puede enfrentar multas de hasta u$s 500.000. En los casos más graves, se podrían imponer penas de cárcel de hasta 10 años.

¿Por qué es importante cumplir con esta normativa?

Estas regulaciones están diseñadas para prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento de actividades delictivas.

Además, ayudan a garantizar la transparencia en las transacciones financieras, protegiendo el sistema económico de EE. UU. La CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) refuerza los controles en puntos de entrada con tecnología avanzada para detectar violaciones.

¿Cómo declarar si llevo más de u$s 10.000?

Los viajeros pueden cumplir con esta obligación mediante dos opciones:

Formulario FinCEN 105: completando este formulario antes de cruzar la frontera o embarcar y entregándolo a los agentes de la CBP. Declaración digital: llenando un formulario en línea antes del viaje, lo que les proporcionará un número de confirmación que deben presentar al llegar a EE. UU.

¿Qué sucede si no se declara el dinero correctamente?

El gobierno de EE. UU. es estricto en cuanto a la declaración de grandes sumas de dinero. El incumplimiento puede resultar en confiscación del dinero y multas significativas. Además, dependiendo de la gravedad del caso, podrían aplicarse cargos criminales que podrían llevar a penas de prisión.

¿Cómo evitar problemas legales al viajar a EE. UU.?

Para evitar sanciones y problemas legales, es fundamental que todos los viajeros, incluidos los turistas y los viajeros de negocios, estén al tanto de estas regulaciones.