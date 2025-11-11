La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido AEMET alertas por la evolución de la borrasca Claudia, que dejará lluvias intensas, viento fuerte y riesgo costero en varias comunidades. Estas alertas meteorológicas se mantendrán activas durante los próximos días por el empeoramiento del sistema atlántico.

Según el organismo, la situación atmosférica se intensifica y puede generar fenómenos adversos. Las autoridades recomiendan mantenerse informados y seguir los avisos oficiales para evitar riesgos en zonas expuestas.

La borrasca avanza desde el Atlántico con un centro muy activo. Este fenómeno provocará acumulados importantes de lluvia y rachas intensas de viento en áreas del norte y el litoral.

Zonas con AEMET alertas por lluvias y viento fuerte

Las AEMET alertas alcanzan varias regiones, con especial atención en el norte peninsular. La llegada de la borrasca Claudia generará un incremento notable de las precipitaciones y del viento. El organismo ha detallado que se esperan episodios de inestabilidad significativa.

En Galicia, Asturias y Cantabria, las alertas meteorológicas se concentran en áreas costeras. Allí se prevén olas elevadas y rachas de viento que superarán los valores habituales para esta época del año.

En el interior peninsular pueden registrarse lluvias intensas de forma puntual. La AEMET aconseja extremar las precauciones en desplazamientos urbanos y carreteras.

Cómo afectará la borrasca Claudia al resto del país

El avance de la borrasca Claudia también impactará otras zonas durante la semana. La nubosidad se extenderá por el centro peninsular, creando un ambiente más inestable y húmedo. En áreas del Mediterráneo, las lluvias podrían alcanzar intensidad moderada.

Las AEMET alertas incluyen riesgo costero en diferentes puntos del litoral. Las olas pueden superar los valores medios del mes de noviembre, lo que obliga a extremar la precaución en puertos y playas.

En zonas montañosas, las precipitaciones pueden transformarse en nieve a medida que descienden las temperaturas. Este fenómeno podría afectar la visibilidad y los accesos a puertos elevados.

Recomendaciones de seguridad ante las alertas meteorológicas

Ante las alertas meteorológicas, Protección Civil recuerda la importancia de seguir normas básicas. La primera recomendación es evitar desplazamientos innecesarios en zonas donde la borrasca Claudia cause lluvias intensas o viento fuerte.

El organismo insiste en revisar tejados, balcones y zonas expuestas. La fuerza del viento puede desplazar objetos y generar riesgos para peatones y vehículos.

También se aconseja mantenerse al tanto de los avisos oficiales. La AEMET actualiza las alertas durante el día según evoluciona la situación atmosférica.